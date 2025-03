Slalom femminile ad Are: favorite e orari tv

Bologna, 8 marzo 2025 – Una sontuosa Federica Brignone ha trionfato ancora una volta in gigante, sfruttando a pieno l’amata pista di Are per allungare in classifica generale. Sono 322 ora i punti di vantaggio su Lara Gut Behrami e la seconda Coppa del mondo generale è sempre più vicina. La tappa svedese, terzultima prima di La Thuile e delle finali di Sun Valley, potrebbe aver dato alla tigre di La Salle l’allungo decisivo e infatti domenica nello slalom non ci sarà. Non è la sua disciplina e, senza Gut Behrami, pure lei non gareggia in slalom, non avrebbe senso rischiare e sprecare energie. Ci sarà invece Mikaela Shiffrin, la regina di questa epoca sciistica con i suoi 100 successi nel massimo circuito. La campionessa americana ha lo scopo di finire bene la stagione e caricarsi in vista della prossima, dove si vorrà riappropriare della Coppa del mondo e soprattutto puntare alle Olimpiadi di Milano Cortina. Poche chance per le azzurre nella disciplina più in crisi di risultati.

La situazione e le favorite

Momento pazzesco per Fede Brignone che in gigante ha vinto la sua 36esima gara della carriera, come Katia Seizinger, la nona stagionale, e piazzato l’allungo forse decisivo in classifica. I suoi punti sono 1294, mentre Lara Gut Behrami è a 972 e Sofia Goggia, che ha commesso un grave errore nella seconda manche, è terza a 771. E attenzione pure alle coppette di specialità perché il quinto successo stagionale tra le porte larghe ha permesso a Fede di accorciare ulteriormente da Alice Robinson, l’unica che più o meno riesce a starle in scia. La neozelandese comanda con 520 punti davanti ai 500 di Brignone. In slalom, invece, è grande battaglia. Zrinka Ljutic è in testa con 489 punti, seguita da Camille Rast a 450 e Katharina Liensberger a 384 e la gara svedese sarà tutta da seguire. Per quanto riguarda le favorite tra i pali stretti di Are, bisogna assolutamente partire da Mikaela Shiffrin, che ha raggiunto al Sestriere le 100 vittorie in coppa, poi attenzione a Wendy Holdener, Camille Rast, Zrinka Ljutic, Lena Duerr e Katharina Liensberger. Le padrone di casa svedesi punteranno su Sara Hector e Anna Swenn Larsson, mentre le outsider sono Melanie Meillard, Katharina Huber, Andreja Slokar e Cornelia Oehlund. Per l’Italia poche, pochissime, possibilità. La squadra è composta da sciatrici fuori dalle prime venti della classifica, partendo da Martina Peterlini e Lara Della Mea, passando per Marta Rossetti, Emilia Mondinelli, Vera Tschurtschenthaler e chiudendo con Lucrezia Lorenzi. Assente Giorgia Collomb impegnata tra campionati mondiali junior e Coppa Europa.

I pettorali di partenza

1 Mikaela Shiffrin 2 Katharina Liensberger 3 Sara Hector 4 Zrinka Ljutic 5 Wendy Holdener 6 Camille Rast 7 Lena Duerr 8 Anna Swenn Larsson 9 Melanie Meillard 10 Katharina Truppe 11 Andreja Slokar 12 Paula Moltzan 13 Cornelia Oehlund 14 Katharina Huber 15 Lara Colturi

Dove vederlo in tv

Lo slalom speciale di Are, valevole per la Coppa del mondo di sci alpino femminile, si disputa domenica 9 marzo con prima manche alle 9.30 e seconda manche alle 12.30. Diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre e in streaming su Raiplay, con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky e in streaming su Sky go, Discovery Plus e Dazn, con telecronaca di Gianmario Bonzi e Camilla Alfieri.