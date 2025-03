Slalom di Kranjska Gora, vince Kristoffersen con un tempo totale di 1:39.26. Vinatzer è nono

Kranjska Gora (Slovenia), 2 marzo 2025 – Lo slalom di Kranjska Gora vede il successo di Henrik Kristoffersen, solo sesto nella prima manche ma capace poi di confezionare un tempo totale di 1:39.26, il migliore di tutti: anche di quelli del connazionale Timon Haugan e dell'austriaco Manuel Feller, che completano il podio con un ritardo rispettivamente di 17 e 23 centesimi. Per appena 1 centesimi deve accontentarsi del quarto posto Loic Meillard, il leader del mattino che, come tutti, soffre nella parte conclusiva del tracciato che favorisce i primi a partire: ne sa qualcosa Victor Muffat-Jeandet, sesto e con un miglioramento di ben 20 posizioni rispetto alla prima manche. C'è anche l'azzurro nella top 10 grazie ad Alex Vinatzer, nono con un ritardo di 94 centesimi dal vincitore, che consolida la sua leadership nella Coppa del Mondo di specialità: Stefano Gross invece chiude solo 18esimo.

Prima manche

La prima manche vede il successo parziale di Loic Meillard (Svizzera) grazie a un tempo di 47.77: chiudono il podio del mattino Timon Haugan (Norvegia) e Tanguy Nef (Svizzera), attardati rispettivamente di 5 e 21 centesimi. Capitolo Italia: accedono alla seconda manche Stefano Gross, 12esimo e Alex Vinatzer, 14esimo. Restano invece fuori dai migliori 30 Tobias Kastlunger e Corrado Barbera, mentre non completano la rispettiva prova Matteo Canins e Tommaso Saccardi.

Seconda manche

Davanti si piazzano Luca Aerni (Svizzera) e il suo 1:40.72, tempo abbassato di 5 centesimi da Kristoffer Jakobsen (Svezia). Al comando vola poi Victor Muffat-Jeandet (Francia), che scende in 1:39.73, un tempo che resiste anche all'1:40.20 di Alex Vinatzer, che partiva con 64 centesimi di vantaggio. Stefano Gross chiude invece in 1:40.72, chiudendo così il pomeriggio dell'Italia. Tutti continuano a perdere nel finale, dove Muffat-Jeandet ha il miglior tempo, così come nel secondo settore: tocca a Henrik Kristoffersen (Norvegia) e al suo 1:39.26 porre fine al sogno del francese. Parlando del podio del mattino, né Tanguy Nef (Svizzera) né Timon Haugan (Norvegia) riescono a scalzare il leader: l'ultimo che può farcela è Loic Meillard (Svizzera), il migliore della prima manche che invece fa peggio di 24 centesimi del norvegese, che vince e consolida il primo posto nella classifica di specialità.

Classifica slalom di Kranjska Gora

1) Henrik Kristoffersen (NOR) in 1:39.26

2) Timon Haugan (NOR) +0.17

3) Manuel Feller (AUT) +0.23

4) Loic Meillard (SUI) +0.24

5) Tanguy Nef (SUI) +0.36

6) Victor Muffat-Jeandet (FRA) +0.47

7) Fabio Gstrein (AUT) +0.58

8) Atle Lie McGrath (NOR) +0.85

9) Alex Vinatzer (ITA) +0.94

10) Clément Noel (FRA) +0.99

Classifica Coppa del Mondo di slalom

1) Henrik Kristoffersen (NOR) 567

2) Clément Noel (FRA) 490

3) Loic Meillard (SUI) 465

4) Timon Haugan (NOR) 459

5) Atle Lie McGrath (NOR) 394

Classifica generale Coppa del Mondo

1) Marco Odermatt (SUI) 1306

2) Henrik Kristoffersen (NOR) 946

3) Loic Meillard (SUI) 731

4) Timon Haugan (NOR) 626

5) Franjo Von Allmen (SUI) 606