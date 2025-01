Sci, slalom maschile a Wengen: orari tv e favoriti

Roma, 18 gennaio 2025 – E’ la disciplina con maggiori difficoltà per la nazionale. Lo slalom speciale maschile non ha ancora trovato un acuto, che invece è arrivato in gigante, e con pettorali di partenza sempre più alti diventa difficile risalire. Una occasione c’è a Wengen, dove domenica 19 si chiude il weekend svizzero dopo la vittoria di Von Allmen in super g e quella di Odermatt in discesa. Bene, nel complesso, Dominik Paris, che ha mostrato segnali di crescita in ottica mondiali. Tra i pali stretti non c’è un dominatore assoluto ed è la disciplina combattuta con 8-10 sciatori in grado di vincere, ma di sicuro gli elvetici punteranno alla tripletta.

La situazione e i favoriti

La classifica di slalom vede in testa Henrik Kristofferen con 375 punti davanti a Clement Noel con 340 e Loic Meillard con 325, mentre Lucas Pinheiro Braathen è quarto a 231. Nella classifica generale ha invece preso il largo Odermatt con 866 punti, non sarà in gara in slalom, con Henrik Kristoffersen a 574 e Loic Meillard a 482. Per quanto riguarda i precedenti, ci sono stati quattro vincitori diversi negli ultimi cinque anni con i trionfi di Manuel Feller nel 2024, di Henrik Kristoffersen nel 2023, Lucas Braathen nel 2022 e Clement Noel con la doppietta 2019 e 2020. Il ruolo di favorito sarebbe di Feller, che parte col numero, ma nelle ultime uscite non è parso così brillante, così ci sarà da prestare attenzione a Loic Meillard, Atle Lie McGrath, che ha sprecato molto nel recente periodo, e ovviamente Henrik Kristoffersen. Possibili outsider Clement Noel, Daniel Yule, Lucas Pinheiro Braathen, tornato con un pettorale dentro i 15, e Samuel Kolega. Per l’Italia saranno al via Alex Vinatzer, Stefano Gross, Tobia Kastlunger e Simon Maurberger.

I pettorali di partenza

1 Manuel Feller 2 Timon Haugan 3 Loic Meillard 4 Atle Lie McGrath 5 Henrik Kristoffersen 6 Linus Strasser 7 Clement Noel 8 Daniel Yule 9 Lucas Pinheiro Braathen 10 Dave Ryding 11 Kristoffer Jakobsen 12 Fabio Gstrein 13 Steven Amiez 14 Albert Popov 15 Samuel Kolega

Dove vederlo in tv

Lo slalom speciale di Wengen si disputa domenica 19 gennaio con prima manche alle 10.15 e seconda manche alle 13.15, con doppia diretta tv. Live a pagamento su Eurosport 2, canale 211 di Sky, con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni. In streaming su Discovery Plus e Dazn. Diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre e in streaming su Raiplay con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. In seguito a Wengen ci saranno altre tre tappe classiche per il circus maschile, prima con Kitzbuhel il prossimo weekend, poi le prove tecniche di Schladming e a fine gennaio Garmisch Partenkirchen. Leggi anche - Goggia regina di Cortina, Brignone terza