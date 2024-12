Slalom Val d’Isere: orari tv, start list e favoriti

Val d’Isere, 14 dicembre 2024 – Il ritorno in Europa della Coppa del mondo di sci sta regalando emozioni in Val d’Isere e domenica si chiuderà con lo slalom speciale, che vedrà il come back in gara, dopo tanti mesi, di Marco Schwarz, fermo dal dicembre 2023 per l’infortunio sulla Stelvio di Bormio. L’austriaco, ormai polivalente, si è fatto male sul più bello la stagione scorsa, cioè proprio quando si era candidato a rivale di Marco Odermatt per la coppa generale e con buoni risultati in quasi tutte le discipline. Bello vederlo di nuovo in pista. Nel gigante di sabato ha vinto Odermatt, che non gareggia in slalom, su un Feurstein in rimonta e con una Italia convincente con De Aliprandini e Borsotti, ma tra i pali stretti le difficoltà sono maggiori: Vinatzer è più performante in gigante, Sala è fuori, Gross è il veterano e da dietro c’è abbastanza poco. Insomma, sarà una gara difficile. Da verificare un big come Noel che è caduto in gigante sabato.

La classifica e i favoriti

Due slalom e doppietta per Clement Noel che è in testa con 200 punti, seguito da Henrik Kristoffersen a 120 e Loic Meillard a 105. Il primo italiano è Alex Vinatzer, solo venticinquesimo con 14 punti a segnalare un problema sul tecnico. Tanti i possibili favoriti in Val d’Isere, ma il principale candidato, cioè il padrone di casa Noel, è caduto in gigante e si è rotto due denti con varie escoriazioni, così la tappa potrebbe premiare Kristoffersen, quarto sabato in gigante, oppure Meillard, che è sempre a ridosso delle posizioni di vertice. Attenzione all’altro francese Amiez, mentre i norvegesi avranno anche Atle Lie McGrath come candidato al podio. In casa Svezia la punta è Jakobsen, mentre gli austriaci punteranno su Feller, Gstrein e Raschner. Grande attesa anche per il ritorno in gara di un big come Marco Schwarz. Ci si attende, inoltre, un riscatto anche da Lucas Pinheiro Braathen che è uscito in gigante. Poche possibilità per l’Italia, a meno che Vinatzer non ritrovi un certo rendimento tra i pali stretti. La squadra azzurra è poi completata da Stefano Gross, Tobias Kastlunger e Filippo Della Vite.

I pettorali di partenza

1 Ryding 2 Meillard 3 Strasser 4 Haugan 5 Noel 6 Feller 7 Kristoffersen 8 McGrath 9 Rochat 10 Amiez 11 Kolega 12 Raschner 13 Yule 14 Gstrein 15 Jakobsen

Dove vederlo in tv

Lo slalom che chiude la tappa di Val d’Isere è in programma domenica 15 dicembre con prima manche alle 10 e seconda manche alle 13 ed è prevista la doppia diretta tv. Live su Raisport Hd, canale 58 del digitale, con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni. In streaming su Dazn e Discovery Plus.