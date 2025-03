Sul comprensorio pistoiese vanno in scena le finali del torneo riservato ai giovani dagli 8 ai 16 anni che lanciò anche Brignone e Goggia. ’Pinocchio sugli sci’, scuola e storia tornano all’Abetone

Si alza il sipario sulle finali nazionali e internazionali del ‘Pinocchio sugli Sci’ che avranno inizio questo fine settimana all’Abetone. L’edizione numero 43 della manifestazione vedrà protagonisti atleti, dagli 8 ai 16 anni, provenienti da tutto il mondo che si confronteranno nelle categorie Baby, Cuccioli, Ragazzi e Allievi. Nel tempo l’evento ha visto nascere numerosi campioni dello sci italiano tra cui Sofia Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino, Francesca Marsaglia, Elena Curtoni e molti altri anche nel settore maschile. Di rilievo la scelta dell’Abetone che è stata patria natale dei campionissimi del passato, Zeno Colò e Celina Seghi, quando gli sci erano ancora di legno.

La gara, ideata e realizzata dallo Sci club Pinocchio di Pescia, in collaborazione con la Fondazione nazionale Carlo Collodi e gli enti turistici ed istituzionali, avrà un nuovo format ed è stata presentata ieri nella Sala Pegaso della Regione Toscana a Firenze alla presenza di numerose personalità. "Pinocchio sugli Sci - afferma il Governatore della Toscana, Eugenio Giani - è un’eccellenza dello sport giovanile che porta sulle nostre montagne atleti da tutto il mondo, rafforzando l’attrattività del territorio e l’amore per lo sci tra le nuove generazioni". All’incontro, insieme a Giani, erano presenti il presidente dello Sci Club Pinocchio Pescia Franco Giachini, il presidente della Saf (società Abetone Funivie) Rolando Galli, il Sindaco di Abetone Cutigliano Gabriele Bacci, il presidente del Comitato Regionale FISI Toscana Francesco Contorni, il presidente del Coni Toscana Simone Cardullo, il presidente della Fondazione Collodi Pierfrancesco Bernacchi, il Creation hub event and Commercial sponsorship di TIM Simone Zafferani che ha confermato l’impegno dell’azienda nel sostenere lo sport giovanile e la digitalizzazione degli eventi sportivi e lo Chief officer marketing Pieraldo Biagi.

"Quest’anno sono state inserite alcune novità precisa l’organizzatore Franco Giachini -. Oltre alla premiazione per il miglior tempo totale con il classico Pinocchio d’oro, d’argento e bronzo, saranno anche premiati i migliori 3 tempi sul ‘tempo di spinta’ e ‘sulla velocità massima’. Siamo orgogliosi di presentare questa nuova edizione, che coniuga tradizione e innovazione, permettendo a giovani talenti di confrontarsi su un palcoscenico internazionale. Le finali di Pinocchio sugli Sci si terranno all’Abetone in diverse date: 8 e 9 marzo per i Baby e Cuccioli, 25 e 26 marzo per Ragazzi e Allievi e dal 27 al 29 marzo con la Fase Internazionale".

Francesco Querusti