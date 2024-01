Sulla ’Lauberhorn’: trionfa ancora Odermatt, il norvegese sbatte contro le protezioni e si ferisce gravemente. Super Paris terzo a Wengen, paura Kilde

La ’Lauberhorn’ è sempre garanzia di brividi. Ci sono quelli regalati da Marc Odermatt, il fuoriclasse austriaco che a Wengen centra la doppietta dopo la libera ridotta di giovedì. Poi, quelli di Dominik Paris, splendido terzo, pur staccato di un secondo e 92 centesimi dal vincitore e di un secondo e 23 dal francese Cyprien Sarrazin, secondo dopo la vittoria sempre qui nel superG di venerdì. Il colosso della Val d’Ultimo, quarto proprio venerdì, riesce a mettere insieme una prestazione di grandissimo livello lungo i leggendari 4.270 metri sotto la parete maestosa dell’Eiger tra picchiate in apnea e curvoni. L’ultimo dei quali è teatro del dramma di Aleksander Kilde. Il norvegese vincitore della Coppa del Mondo generale del 2020 arriva probabilmente sfinito dopo due minuti e mezzo di discesa, perde il controllo degli sci e va a sbattere al alta velocità contro le protezioni. Prova a rialzarsi, ma resta in ginocchio appena prima della linea del traguardo. E si vede pure sangue sulla neve. Intervengono i soccorsi, con tanto di laccio emostatico, l’elisoccorso porta il velocista nordico in ospedale. Si parla di frattura esposta alla gamba destra per Mister Shiffrin, che aveva appena superato l’influenza e non era al meglio. Proprio in quella curva, nel 1991, lo schianto che fu fatale all’austriaco Reinstadler.

Tutti concordano sul fatto che gare ripetute su percorsi così lunghi siano troppo stressanti per gli atleti. E quindi troppo pericolose. Venerdì una caduta in superG aveva causato la rottura del crociato per il francese Pinturault.

