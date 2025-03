Sci, super g bis a La Thuile: favorite e orari tv. Brignone può vince la Coppa del mondo

La Thuile, 13 marzo 2025 – Un terzo posto che può far sorridere. Federica Brignone non è riuscita a vincere davanti al pubblico di casa nel primo super gigante della penultima tappa di Coppa del mondo a La Thuile, ma il piazzamento è stato utile per guadagnare un’altra manciata di punti su Lara Gut Behrami, quarta, portando la tigre di La Salle a un passo dalla sua seconda sfera di cristallo. Nella gara vinta da Emma Aicher su Sofia Goggia, Federica ha portato a 332 i punti di vantaggio sull’elvetica a cinque gare dalla fine, ma quelle realmente a disposizione di Gut Behrami sono solo quattro (non farà lo slalom di Sun Valley), compreso il super g bis di La Thuile in programma venerdì. Di fatto, a disposizione di Lara ci sono 400 punti e se nel secondo super g non accorcerà sotto i 300 punti di distanza da Brignone non avrà più modo di prenderla.

Federica Brignone

La situazione e le favorite

I conti sono presto fatti per la Coppa del mondo generale. Lara Gut Behrami prenderà parte al super g di La Thuile, poi a discesa, super g e gigante delle finali di Sun Valley, mentre lo slalom non è sua disciplina e non lo farà. Sono 400 punti totali a disposizione, 300 di questi nelle finali americane: significa che se nel secondo super g italico non accorcerà sotto i 300 punti non potrà più prendere Federica Brignone. Ecco allora che nel venerdì di La Thuile la tigre dovrà evitare di perdere 32 punti da Gut Behrami per sentirsi addosso la sua seconda Coppa del mondo della carriera. Per quanto riguarda le favorite, bisogna ripartire da Emma Aicher, vincitrice giovedì, passando per Sofia Goggia, molto solida sul tecnico, e appunto Federica Brignone, che in ogni caso non farà tattiche e vorrà regalare al suo pubblico un successo. Attenzione ovviamente a Lara Gut Behrami, quarta giovedì ma molto critica sulla sicurezza della pista, e a Cornelia Huetter, che aveva grandi intermedi prima di uscire nella parte finale. Outsider Lauren Macuga, Marta Bassino ed Ester Ledecka.

I pettorali di partenza

1 Romane Miradoli 2 Alice Robinson 3 Laura Pirovano 4 Lindsey Vonn 5 Mirjam Puchner 6 Federica Brignone 7 Cornelia Huetter 8 Lauren Macuga 9 Elena Curtoni 10 Sofia Goggia 11 Kajsa Vickhoff Lie 12 Stephanie Venier 13 Lara Gut Behrami 14 Ester Ledecka 15 Corinne Suter 16 Michelle Gisin 17 Marta Bassino 18 Ariane Raedler 19 Emma Aicher 20 Kira Weidle Winkelmann 21 Roberta Melesi 22 Laura Gauche 23 Keely Cashman 24 Joana Haehlen 25 Ilka Stuhec 26 Nadine Fest 27 Karen Clement 28 Malorie Blanc 29 Elvedina Muzaferija 30 Christina Ager

Dove vederlo in tv

Il secondo super g di La Thuile, valevole per la Coppa del mondo femminile, si disputa venerdì 14 marzo alle ore 11 con doppia diretta tv. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky e in streaming su Discovery Plus e Dazn, con telecronaca di Gianmario Bonzi e Daniela Merighetti. Diretta in chiaro su Raidue, in streaming su Raiplay, con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca.