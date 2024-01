Super g femminile ad Altenmarkt: orari tv e favorite. Goggia per il bis

Altenmarkt Zauchensee, 13 gennaio 2024 - Una ritrovata Sofia Goggia ha messo la firma sulla discesa libera di Altenmarkt per la 24esima vittoria in carriera, raggiunta Federica Brignone, e riscattato la caduta nel supergigante di venerdì, ma il weekend austriaco non è finito e domenica si chiuderà con un secondo super g dove tutto può ancora succedere. L’Italia cerca un altro risultato di prestigio, in discesa c’è stato anche il podio per Nicol Delago, soprattutto c’è grande attesa anche per Fede Brignone che finora non ha sfruttato a pieno l’assenza di Mikaela Shiffrin in ottica classifica generale. Sono 164 i punti di ritardo della valdostana che ha chiuso solo quattordicesima in discesa. Ci riproverà nel super g, ma dovrà sistemare qualcosa dal punto di vista tecnico, sopratutto nella zona dei curvoni dove lei può fare una grande differenza.

Le favorite

Grazie alla vittoria di venerdì, il pettorale rosso di specialità è finito sulle spalle di Cornelia Huetter con 230 punti, davanti a Federica Brignone con 195 e Kajsa Vickhoff Lie con 173. Quarta è Sofia Goggia, caduta venerdì, con 160, davanti a Lara Gut Behrami con 120. Per quanto riguarda le favorite dell’ultima gara di domenica è probabile che si rimanga all’interno di questo recinto. Venerdì, come detto, ha vinto Cornelia Huetter che dunque rappresenta una valida carta anche per il bis, ma la squadra austriaca è molto competitiva e anche Stephanie Venier e Mirjam Puchner andranno tenute d’occhio. In casa Svizzera c’è ovviamente Lara Gut Behrami, che continua a bazzicare nei dintorni della vittoria, terza venerdì e sesta in discesa, ma attenzione anche Joana Haehlen e Jasmine Flury. L’Italia sarà grande protagonista con tre carte di assoluto spessore. Ovviamente Sofia Goggia, che aveva il pettorale rosso prima di venerdì, poi Federica Brignone, quarta nel primo superg, e Marta Bassino, quinta. Molto critica la valdostana dopo la discesa chiusa fuori dalla top ten: “Ho sbagliato un po’ tutto. Ho cominciato a sbagliare dalla quarta curva e poi ho continuato - le sue parole - Stamattina avevo detto che non avrei dovuto strafare, mentre invece è proprio l’errore che ho fatto: ho voluto troppo e ho buttato la gara. Mi fa arrabbiare perché sto sciando bene in velocità e oggi invece ho preso un distacco troppo ampio”. Carica per il super g Sofia Goggia, galvanizzata dalla vittoria in discesa: “Ci sarà una nuova battaglia e mi auguro che arrida ad un’italiana. E’ una vittoria da buona finanziera quale sono, alla “Nec Recisa Recedit”, visto che quest’anno corre il 250simo compleanno della Guardia di Finanza che tengo a ringraziare per il supporto”.

Dove vederlo in tv

Il weekend di Altenmarkt si chiude domenica 14 gennaio alle ore 11.00 con il secondo super g. Doppia diretta tv. A pagamento live su Eurosport 2, canale 211 di Sky, in streaming su Discovery Plus e Dazn con telecronaca di Gianmario Bonzi e Daniela Merighetti. Diretta in chiaro su Rai Due a partire dalle 10.50 con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulia Bosca. In streaming su Raiplay.