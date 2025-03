Sci, cancellata discesa a La Thuile: si parte giovedì con il super g. Favorite e orari tv

Roma, 12 marzo 2025 – Il ritorno a La Thuile per la Coppa del mondo di sci alpino è stato influenzato dal maltempo. Le abbondanti nevicate dei giorni scorsi hanno portato gli organizzatori a dover cancellare le due prove di discesa e di conseguenza anche la gara, tenendo in calendario due super giganti giovedì e venerdì. Da regolamento, infatti, per poter disputare una gara di libera serve almeno una prova cronometrata e non è stato possibile a causa della neve scesa nelle ultime ore. Il calendario è stato dunque modificato e per ora in programma restano i due super g tra giovedì e venerdì, mentre sabato viene tenuto come giorno di riserva dato che le previsioni meteo restano incerte. Un peccato per Federica Brignone che corre sulle nevi di casa e avrebbe voluto avere una tre giorni di grande spettacolo e bel tempo per i suoi tifosi, ma c’è ancora modo di mettere in pista due gare e la lotta alla Coppa del mondo potrebbe ugualmente andare in scena.

La situazione

Due giorni difficili a La Thuile. Neve martedì e mercoledì, così niente prove di discesa libera e gli organizzatori che hanno dovuto modificare il programma. Si prova a partire giovedì sfruttando una piccola finestra meteo utile con un super g ribassato, mentre venerdì si bissa e in caso di problemi c’è sabato come giorno di riserva. Resta una tappa fondamentale perché è l’ultima prima delle finali di Sun Valley. Federica Brignone, come noto, comanda la classifica generale con 1294 punti davanti ai 972 di Lara Gut Behrami e con una gara in meno, data la cancellazione della discesa, si avvicina il traguardo della seconda sfera di cristallo. Nella classifica di specialità di super g, invece, comanda l’elvetica con 465 punti, ma la tigre è vicina con 410 e due gare di fila potrebbero portare le due in grande equilibrio per l’ultima gara in America. Per quanto riguarda le favorite del primo super g, occorre ovviamente partire dalle due duellanti Brignone e Gut, ma attenzione anche a una Sofia Goggia di nuovo in forma e al solito plotone austriaco comandato da Cornelia Huetter e implementato da Stephanie Venier, Ariane Raedler e Mirjam Puchner. Occhio anche alle americane, in particolare Lauren Macuga, ma pure alla temibilissima ceca Ester Ledecka, alla tedesca Emma Aicher e alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie. Per quanto riguarda le azzurre, carte da podio sono anche Elena Curtoni e Laura Pirovano, mentre la squadra è completata da Marta Bassino, Roberta Melesi, Asja Zenere, Vicky Bernardi, Nicol Delago e Nadia Delago.

I pettorali di partenza

1 Laura Pirovano 2 Ariane Raedler 3 Emma Aicher 4 Marta Bassino 5 Michelle Gisin 6 Elena Curtoni 7 Stephanie Venier 8 Sofia Goggia 9 Lauren Macuga 10 Federica Brignone 11 Ester Ledecka 12 Cornelia Huetter 13 Lara Gut Behrami 14 Corinne Suter 15 Kajsa Vickhoff Lie 16 Alice Robinson 17 Romane Miradoli 18 Mirjam Puchner 19 Kira Weidle Winkelmann 20 Lindsey Vonn 21 Nadine Fest 22 Karen Clement 23 Christina Ager 24 Elvedina Muzaferija 25 Ilka Stuhec 26 Laura Gauche 27 Joana Haehlen 28 Keely Cashman 29 Malorie Blanc 30 Roberta Melesi

Dove vederlo in tv

Il super g di La Thuile, valevole per la Coppa del mondo di sci alpino femminile, si disputa giovedì 13 marzo con orario di partenza alle ore 11 e doppia diretta tv. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky e in streaming su Discovery Plus e Dazn, con telecronaca di Gianmario Bonzi e Daniela Merighetti. Diretta in chiaro su Rai Due, in streaming su Raiplay, con telecronaca di Enrico Cattaeno e Giulio Bosca.