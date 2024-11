Sci, Vlhova rientra solo a fine dicembre ma punta i mondiali: “Voglio l’oro in slalom”

Bologna, 29 novembre 2024 – Non ci sarà in Nord America Petra Vlhova. La slovacca non è ancora pronta e ha bisogno di un altro mese di preparazione prima di rientrare in gara dopo la rottura del crociato e del collaterale del ginocchio destro l’anno scorso a Jasna, nella gara di casa. Vlhova aveva ripreso ad andare sugli sci ad agosto, ma il ginocchio ha consigliato ulteriore prudenza e il debutto in Coppa del mondo è stato posticipato a fine dicembre, probabilmente nelle gare di Semmering. La slovacca salterà dunque slalom e gigante di Killington, i due giganti di Mont Tremblant, oltre ovviamente alla tappa di prove veloci a Beaver Creek, senza dimenticare la sua assenza a Solden, Levi e Gurgl. Ora per Vlhova si staglia un obiettivo chiaro nella stagione in corso: i mondiali di Saalbach 2025.

Vlhova: “Voglio l’oro in slalom”

Petra Vlhova in carriera ha vinto più o meno tutto quello che poteva vincere, partendo dall’Olimpiade, oro a Pechino 2022 in slalom, passando per il mondiale, ma solo in gigante ad Are 2019, terminando con la Coppa del mondo generale nel 2021. Cosa le manca? Sì, esatto: l’oro mondiale in slalom. Questo è l’obiettivo di Vlhova per il 2025, come affermato dalla stessa Petra al podcast Rattata: “Ho ottenuto tutto quello che si poteva ottenere, ma vorrei l’oro mondiale in slalom perché quando puoi fare qualcosa vuoi sempre di più e ho ancora motivazione per vincere. Ho voglia di successi”, la carica della slovacca. E allora la rincorsa partirà tra circa trenta giorni quando Vlhova dovrebbe essere al via sulla Panorama di Semmering per gigante e slalom il 28 e il 29 dicembre.

Ma questa è anche una stagione di grandi rientri. Si è partiti con Marcel Hirscher e Lucas Braathen e successivamente pure Lindsey Vonn ha ufficializzato il rientro alle gare, sarà apripista a Beaver Creek nella discesa femminile sulla Birds of Prey, così a Vlhova è stato chiesto un parere a riguardo. Eccolo: “Difficile giudicare da lontano e non sapendo cosa c’è dietro a una decisione – la sua risposta – Hirscher ha il suo marchio di sci e forse c’è business dietro a questo, Braathen è giovane e il suo rientro ce lo aspettavamo”. Ma su Vonn? Lindsey non incrocerà Vlhova in slalom e gigante, ma resta una grande campionessa di questo sport: “Non sono contraria alla sua scelta, ma non so perché abbia deciso così. Non so da che lato vederla, forse qualche sponsor ha spinto”. Nel frattempo, via alle gare americane. Si parte sabato con il gigante femminile, con Brignone e Bassino in gara, con prima manche alle 16 e seconda alle 19, poi domenica lo slalom speciale agli stessi orari. Dirette su Raisport ed Eurosport. Leggi anche - Morte di Matilde Lorenzi, per la Procura è fatto accidentale