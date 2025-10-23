Sinner fa suo il derby con Cobolli e vola ai quarti di Vienna

Vienna, 23 ottobre – Jannik Sinner conferma tutta la sua superiorità e in soli due set – 6-2, 7-6 (4) - elimina Flavio Cobolli in un derby azzurro che ha comunque regalato parecchie emozioni grazie all’orgoglio del capitolino che ha cercato in tutti i modi di vendere cara la pelle. Domani il numero 2 del mondo troverà il kazako Alexander Bublik nei quarti di finale di questo torneo Atp500 che si sta disputando a Vienna. Cercando di resistere alle bordate dell’altoatesino, il tennista romano subisce un game già nel terzo game del primo set e da lì in poi prende vita un valzer che ha poche variazioni nel suo andamento. Il secondo break arriva nel quinto game (4-1) e questi due cambi di marcia sono sufficienti per consentire a Sinner di chiudere il parziale sul 6-2. Cobolli prova a ripartire forte lasciando a zero l’avversario che, però, gli ricambia immediatamente il dispetto. Si apre una fase dove chi va al servizio comanda il gioco e all’altro non resta che stiracchiare una risposta senza particolare fortuna. Si va al tie-break con l’altoatesino che si porta sul 3-1, ma viene riacchiappato dal capitolino (3-3), prima di mettere il turbo e di piazzare 2-0 approfittando anche di qualche ingenuità di Cobolli. Sul 6-4 serve Sinner ed è subito l’ace del match.

Sorride anche Matteo Berrettini, numero 59 del mondo, che per la terza volta consecutiva in carriera ha battuto Cameron Norrie, attualmente nella posizione numero 35 del ranking Atp, durante il secondo turno di questo torneo. L'azzurro si è imposto dopo una maratona di 3 ore e 16 minuti in tre set con il punteggio di 7-6 (8-6), 6-7 (9-11), 6-4 e ai quarti di finale affronterà l'australiano Alex De Minaur.

«Sono davvero orgoglioso del tennis che sono riuscito a esprimere – ha spiegato Berrettini a fine gare -. Il sostegno del mio team e quello del pubblico mi ha aiutato a non mollare. Ho avuto delle occasioni, le ho perse, ma non ci ho pensato. Per questo quando non ho chiuso il secondo set sapevo che avrei avuto altre opportunità nel terzo. E credo che questo atteggiamento mentale mi abbia aiutato tantissimo».