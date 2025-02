Sorride solo Cantù, Cremona e Vigevano ko. Orzinuovi sprofonda

Sembra che sull’Acqua San Bernardo Cantù sia tornato il sereno. Dopo la vittoria nel turno infrasettimanale, arriva un convincente successo anche contro il fanalino di coda Piacenza vincendo per 87-68. Un quarto dopo l’altro la squadra di coach Nicola Brienza (nella foto) ha preso per mano la partita mandando 5 giocatori in doppia cifra (10/27 da 3 punti) e McGee MVP da 18 punti e 4 assist.

Si ferma invece la Juvi Cremona che inciampa al PalaRadi contro la Tezenis Verona per 64-75. Non basta la prestazione di Freitas che ne segna 20, ma con 5/14 dal campo come Polanco con 19 punti, 1/7 da 3. Ko anche la Elechem Vigevano che tra le mura amiche inciampa contro Cento per 73-78 rimanendo così nelle zone basse della classifica nonostante i 27 punti di uno Stefanini scatenato con 6/10 da 3 punti e un Taflaj da 16 punti. Fatale in questo caso proprio l’ultimo quarto visto che è stato il parziale di 18-23 degli ultimi 10’ a dare il successo agli emiliani.

Non si interrompe invece la striscia di sconfitte della Gruppo Mascio Orzinuovi che con il ko interno contro Forlì per 57-61 arriva addirittura a quota 10 (gli orceani non vincono addirittura dal 21 dicembre 2024). Il crollo della squadra di Ciani è tutto nel quarto finale con solo 7 punti segnati venendo così sorpassati in volata dai romagnoli (7-20 il parziale): 18 punti e 9 rimbalzi di Williams, ma l’americano è davvero troppo solo.

Adesso, con le partite delle nazionali, inizierà ad esserci un calendario frastagliato: Cantù ha già anticipato a settimana scorsa (vittoria con Cividale), Cremona giocherà sabato a Rimini con la capolista, Orzinuovi e Vigevano recupereranno il 28° turno solo a metà marzo, l’Urania addirittura a inizio aprile.