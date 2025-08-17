A che ora gioca Jasmine Paolini a Cincinnati e dove vederla in tv. Chi è Veronika Kudermetova

Roma, 17 agosto 2025 - Un passo ancora per la finale: se l'obiettivo, a livello maschile, è stato già raggiunto da Jannik Sinner, che domani si giocherà la conferma del titolo contro l'ormai consueto rivale Carlos Alcaraz dopo aver battuto Térence Atmane, il tabellone femminile del Masters 1000 di Cincinnati 2025 alle 21 (ora italiana) di domenica 17 agosto vedrà Jasmine Paolini dover affrontare Veronika Kudermetova, con Elena Rybakina e Iga Swiatek a fronteggiarsi nell'altra semifinale.

Dove vedere il match tra Paolini e Kudermetova

La semifinale tra Paolini e Kudermetova avrà luogo sul Centrale non prima delle 21 (ora italiana) e sarà visibile in chiaro su SuperTennis TV (canale 64 del digitale terrestre) e sul canale 212 di Sky. Disponibile lo streaming anche su Supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

I precedenti tra le due giocatrici e chi è Veronika Kudermetova

Tra l'azzurra e la russa esistono 4 precedenti, che sorridono alla seconda con un bilancio parziale di 3-1, di cui l'ultimo incrocio risalente proprio al torneo di Cincinnati: era il 2021 e Kudermetova, sempre a segno contro Paolini sul cemento, si impose in 2 set (6-3; 6-2). Da allora, per entrambe le giocatrici, è cambiato il mondo, in un senso o nell'altro. La toscana, in particolare, è cresciuta a dismisura e per stasera sogna la sua terza finale in un Wta 1000 forte delle credenziali di aver eliminato Barbora Krejcikova e Coco Gauff. Dall'altro lato del campo ci sarà Kudermetova, oggi numero 36 del ranking, ma il picco in carriera è stata la posizione 9 toccata nel 2022: nel doppio invece la classe '97 è stata numero 2 del ranking a giugno sempre dello stesso anno. Proprio a questa specialità risalgono le principali gioie in carriera: su tutte il titolo a Wimbledon 2025, vinto insieme a Elise Mertens, così come 3 successi nei Wta 1000 e quello nelle Wta Finals 2022. Tornando al singolare, Kudermetova ha vinto 2 titoli nei Wta 500, il Volvo Car Open 2021 e il Toray Pan Pacific Open 2023. La stretta attualità ha visto la russa liquidare via via Suzan Lamens, Belinda Bencic, Clara Tauson, Madga Linette e Varvara Gracheva. Parlando proprio di quest'ultimo incontro, valido per i quarti, Kudermetova non ha concesso alcun break ma, in compenso, ha piazzato 4 ace, confermandosi dominante con la prima di servizio. Se questi sono i pregi della russa, figlia e sorella d'arte (il padre Eduard è stato un campione di hockey sul ghiaccio e la sorella minore Polina è una tennista professionista, oggi numero 60 del ranking) i difetti attengono a una discontinuità proverbiale, ben celati da un inizio nel circuito principale molto promettente. All'esordio al Roland Garros arriva il primo 'scalpo' di lusso, quello a Caroline Wozniacki: l'anno successivo allo Us Open, in coppia con Anna Blinkova, il cammino finisce in semifinale, mentre la prima finale Slam arriva a Wimbledon 2021, persa sempre nel doppio con Elena Vesnina, prima del riscatto di quest'anno nel medesimo torneo.

