A che ora gioca Sinner agli Us Open: dove vedere il match contro Bublik

New York, 1 settembre 2025 - Sulla strada di Jannik Sinner agli Us Open c'è l'unico giocatore, assieme a Carlos Alcaraz, in grado di batterlo in questo 2025. Parliamo del kazako Alexander Bublik, reduce dalle affermazioni in terra americana ai danni del croato Marin Cilic, dell'australiano Tristan Schoolkate e dello statunitense Tommy Paul, quest'ultimo ko al quinto set. Per raggiungere gli ottavi di finale ha dovuto sudare e non poco anche l'azzurro, che nel turno precedente è andato sotto contro il canadese Denis Shapovalov, per poi piazzare la rimonta e imporsi in quattro set. Per il numero uno del mondo l'obiettivo quarti non sarà facile da raggiungere, vista le pericolosità dell'avversario in questione, che da metà marzo a oggi ha vinto 36 partite su 45, conquistando i titoli sull'erba di Halle e sulla terra di Gstaad e Kitzbuhel oltre al Challenger di Torino, ma anche i quarti di finale al Roland Garros (prima di perdere proprio contro Sinner) e gli ottavi al Masters 1000 di Madrid. Chi vincerà fra Sinner e Bublik affronterà al turno successivo uno fra Lorenzo Musetti e lo spagnolo Jaume Munar.

I precedenti

Sono sei i precedenti fra Sinner e Bublik, con il nostro portacolori avanti 4-2 nel bilancio complessivo. I due successi del kazako si sono registrati entrambi ad Halle: nel 2023 (a causa del ritiro di Jannik nel secondo set) e nello scorso giugno (3-6, 6-3, 6-4). In entrambi i casi il classe '97 si è poi aggiudicato il torneo. L'azzurro invece si è imposto nel 2021 nel match valevole per il secondo turno di Dubai e nei quarti di Miami (7-6, 6-4). Nel 2023, oltre alla sconfitta sull'erba tedesca, ecco l'affermazione negli ottavi di s-Hertogenbosch (6-4, 6-2), mentre la vittoria più recente risale ai quarti dell'ultimo Roland Garros (6-1, 7-5, 6-0).

I precedenti di Sinner agli Us Open

Prima dell'edizione scorsa, in cui si è laureato campione battendo in finale Taylor Fritz con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-5, il massimo risultato ottenuto da Sinner agli Us Open era datato 2022, quando aveva raggiunto i quarti di finale, dove era stato sconfitto in cinque set da Carlos Alcaraz. Nel 2023 e nel 2021 invece il cammino dell'italiano si era interrotto agli ottavi di finale, per mano - in entrambi i casi - di Alexander Zverev. Nel 2019 e nel 2020 il classe 2001 non era riuscito a superare il primo turno, finendo al tappeto contro Stan Wawrinka e Karen Khachanov.

Orario e dove vedere l'incontro

Sinner sarà protagonista nella notte italiana fra lunedì 1 e martedì 2 settembre. La partita del nativo di San Candido, essendo la prima della sessione serale all’Arthur Ashe Stadium, prenderà il via alle 1 (ora italiana). L'incontro con Bublik verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis TV (canale 64 del digitale terrestre) e da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre che in streaming sul sito supertennis.tv, SuperTennix, Now e su SkyGo.

Leggi anche: Musetti e Sinner: ottavi per due. Brividi Jannik, rimonta da urlo