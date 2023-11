A MATSUYAMA. Nardi, trionfo ’jap’. Ora punta Gedda

Luca Nardi ha conquistato a Matsuyama (Giappone, 80.000 dollari di montepremi sul cemento) il quinto titolo Challenger su sei finali giocate, il secondo di questa stagione.

In finale, il 20enne marchigiano di Pesaro ha sconfitto per 3-6, 6-4, 6-2 il giapponese Taro Daniel, numero 86 del mondo e padrone di casa.

Con questo successo Nardi è virtualmente numero 126 nel ranking mondiale Atp e rimane ancora in corsa per aggiungersi a Flavio Cobolli nella lista degli azzurri alle Next Gen Finals di Gedda, in Arabia Saudita, in programma dal 28 novembre al 2 dicembre prossimi.

Nel circuito Challenger, prima di Matsuyama, Nardi aveva festeggiato il titolo a Forlì, Lugano e Manacor nel 2022, e a Porto nel 2023. Quest’anno ha anche perso la finale del torneo di Pune.