Al circolo ambrosiano. Torna l’Avvenire. Sbarcano a Milano i numeri uno dell’Under 14

Ci saranno i numeri 1 al mondo maschile e femminile a guidare i rispettivi tabelloni della 58esima edizione del Torneo Avvenire, al via domani con le qualificazioni sui campi in terra battuta del Tennis Club Ambrosiano. Il torneo meneghino, presentato nella storica sede di via Feltre, è diventato negli anni un punto di riferimento per gli under 16, da tre stagioni ha deciso di dedicarsi esclusivamente agli under 14, ottenendo dal tennis Europe la qualifica di “Super Category“, un prestigioso riconoscimento internazionale, accolto con entusiasmo dal presidente del Club Ambrosiano, Thomas Escher e dal Presidente del Comitato regionale FITP Federazione Italiana Tennis e Padel Lombardia, Enrico Cerutti (nella foto). Saranno ventisette le nazioni rappresentate e una lista di partecipanti da fare invidia a manifestazioni di categorie più grandi, con 360 incontri potenziali in una settimana tra singolo, doppio e tabelloni di consolazione. Fra gli uomini iscritti 8 dei primi 10 in classifica, con il greco Rafael Pagonis a tirare le fila sull’olandese Laurens Drjiver (n°4) e lo slovacco Max Lorincik (n°5), in campo femminile la favorita sarà la lettone Darina Matvejeva sulla turca Zeliha Cukurloglu (n°5) e la britannica Sofia Tatu (n°7). Lunedì 2 giugno partiranno i match dei tabelloni principali, finali sabato 7 giugno (in diretta televisiva su SupertennisX), sempre con ingresso gratuito.S.D.S.