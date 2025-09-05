Al Ct Bonacossa di Milano. Lambertenghi, la sfida del talento continua

Rimane in corsa il solo Lorenzo Emanuel Burato nel tabellone maschile della 83sima edizione della Coppa Porro Lambertenghi che assegna i titoli italiani nella categoria under 12 sui campi in terra battuta del Tennis Club Milano Bonacossa. Il milanese si è qualificato per i quarti di finale grazie alla convincente vittoria ottenuta sul laziale Tommaso Desideri per 6/2, 6/2, un successo che gli vale la sfida odierna alla testa di serie numero 1 del tabellone, il marchigiano Samuel Tigani.

Niente da fare invece per l’altro milanese Adam Cabibel, che ha lottato inutilmente contro il piacentino Riccardo Sartori, per cedere 6/4, 7/5. Lascia la scena anche Pietro Garghentini: il brianzolo del Tennis Club Villasanta poco ha potuto contro lo strapotere del ligure Giovanni Parodi, cedendo 6/1, 6/1.

Nel singolare femminile continua sicura la marcia dell’ultima lombarda ancora presente: si tratta della lecchese Virginia Cereghini, testa di serie numero 5 del tabellone, ha lottato a lungo nel primo set contro la campana Chiara Lanzillo, ma una volta incamerato il parziale per 7/5, ha innescato le marce alte, tagliando più facilmente il traguardo nel secondo set per 6/2. Disco rosso per la milanese Isabella Widmer D’Autilia, ottava favorita, dominata dalla pugliese Giorgia Gadaleta per 6/2, 6/1, mentre prosegue senza soste la marcia delle prime due favorite, l’emiliana Carlotta Argonelli e la pugliese Sofia Foggia.

Il torneo si concluderà domenica 7 settembre con la disputa delle finali.

Silvio De Sanctis