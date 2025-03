Al via il torneo Atp e Wta 1000 californiano. Possibile Paolini contro Sabalenka ai quarti. Indian Wells, Berrettini e Musetti teste di serie

Sorteggiati i tabelloni dei tornei di Indian Wells. Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti saranno gli unici italiani teste di serie, rispettivamente numero 28 e numero 15 del torneo. Il tennista romano, inserito nel primo quarto di tabellone, sfiderà direttamente al secondo turno il vincente del match tra Carballes Baena (n.52) e l’australiano O’Connell (n.75), mentre il suo collega affronterà sempre al secondo turno uno tra il russo Safiullin (n.69) e l’americano Opelka (n.119).

Per quanto riguarda gli altri cinque azzurri impegnati al primo turno, Flavio Cobolli (n.40) se la vedrà con un qualificato/lucky loser; Matteo Arnaldi (n.35) affronterà lo statunitense Kovacevic (n.94); Lorenzo Sonego (n.37) l’esperto belga Goffin (n.56); Luca Nardi (n.67) il britannico Norrie (n.77) e Luciano Darderi (n.60) l’argentino Diaz Acosta (n.139).

Nel primo master 1000 senza Jannik Sinner, le prime due teste di serie del seeding Zverev e Alcaraz andranno a caccia della vittoria del torneo, con il tedesco che potrebbe incrociare in un ipotetico quarto di finale il greco Tsisipas (n.8) e in semifinale il russo Medvedev (n.5), mentre per lo spagnolo all’orrizzonte c’è la sfida nei quarti contro il serbo Djokovic (n.6). A livello femminile sorteggio sfortunato per Jasmine Paolini (n.6) che in un ipotetico quarto potrebbe affrontare la numero uno Sabalenka.

Luca Ranuzzi