Alba rossa, Sinner non fa sconti. Musetti travolto nel derby azzurro. Stanotte Jannik a caccia della finale

Il campione dei due mondi. Tra il campo e la vita Sinner sa che per la partita "bisogna mettere da parte l’amicizia" e le emozioni vanno spente. Alla stretta di mano, però "torna tutto come prima", così è stato contro Lorenzo Musetti, travolto 6-1, 6-4, 6-2 nel derby che ha fatto fare le ore piccole agli italiani.

C’è che per la missione Slam lo stesso ragazzo che poche minuti prima della sfida del toscano scherza e nasconde le scarpe del suo osteopata, doma i sentimenti e si trasforma in un computer. Altri due ‘capolavori mentali’ serviranno a Jannik per confermarsi re degli Us Open. Primo test contro Auger Aliassime dopo aver lasciato letteralmente le briciole a Musetti in un quarto di finale (il primo tutto italiano a livello Slam) dove l’emozione ha giocato del tutto a sfavore del toscano, meno abituato al clamore dei grandi palchi.

"C’era tanta confusione, non sentivo il rumore della pallina e quasi niente dal box, ma ti ci devi abituare – dirà poi il braccio d’oro di Carrara -. Ho anche provato a scendere un chilo di tensione (delle corde, ndr) per sentire di più la palla, ma non è servito". lI toscano fuori a testa alta da un torneo che lo ha visto risorgere dalle sue ceneri dopo i primi passi stentati in terra, ecco il risultato storico.

Musetti esce “impressionato” da una partita in cui a dir la verità le chance non sono mancate, anzi ne ha avute più del numero 1 al mondo: sette le palle break concesse dall’altoatesino, zero trasformate, contro il 5 su sei di Sinner, che fa valere un ‘killer instinct’ praticamente perfetto. Da Bublik che vede in Jannik un tennista generato con l’intelligenza artificiale, a Musetti che lo definisce "opprimente", nello scambio da fondo, terreno di caccia in cui potrebbe metterlo in difficoltà "solo Alcaraz". Inutile dire che in una ipotetica finale con lo spagnolo, a meno di un sussulto d’orgoglio di Djokovic, potrebbe non bastare.

Emozioni in pausa quando si scende in campo, l’altoatesino lo ha imparato a fare sin dalla bomba del caso Clostebol.

"Sono entrato in campo non pensando che era un derby, ma che stavo affrontando il numero 10 del mondo", ha detto Jannik, che stanotte (intorno all’1, ennesima levataccia per il pubblico italiano, dopo Djokovic-Alcaraz) gioca la quinta semifinale Slama di fila. L’avversario è Auger Aliassime. Il canadese è in vantaggio negli scontri diretti, ma il precedente più recente, anzi recentissimo (circa due settimane fa a Cincinnati) dice 6-0, 6-2 per l’azzurro.

È la prima volta che Sinner ha raggiunto almeno la semifinale in tutti gli Slam, la sesta in carriera, due sole sconfitte. Nell’era Open è il secondo giocatore più giovane a riuscirci dopo Rafa Nadal (22 anni, nel 2008). Ieri la calma prima di un’altra tempesta: Jannik si è allenato qualche ora con uno sparring partner, lavorando su fondamentali e servizio, che ieri ha fatto notevolmente la differenza contro il toscano. La prima di servizio gli ha permesso di portare a casa il 91% dei punti, 52% la seconda, anch’essa determinante, a suo modo. E altrettanto lo sarà con il canadese, mortifero alla battuta, spezzagambe nel ritmo: vietato concedere palle break, rispondere bene è un obbligo. Conta solo la partita.

Nel doppio femminile, si chiude il cammino di Jasmine Paolini e Sara Errani, battute 6-4 6-3 dalla canadese Gabriela Dabrowski e dalla neozelandese Erin Routliffe.