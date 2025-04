Alcaraz si ritira dal torneo di Madrid: Sinner per un anno al numero uno

Madrid, 24 aprile 2025 – Alla fine Alcaraz ha deciso: salta il torneo Masters 1000 di Madrid. Un ‘regalo’ per Jannik Sinner che in questo modo è sicuro di restare numero 1 del ranking almeno fino a lunedì 9 giugno. Un anno fa in quella data (il 10 giugno per l’esattezza, all’indomani del Roland Garros), diventava il leader della classifica.

Sono i media spagnoli ad anticipare il forfait di Carlitos, che dovrebbe confermare tutto in conferenza stampa. Il murciano ha una lesione all'adduttore della gamba destra rimediata nelle finale del torneo di Barcellona, persa contro Rune. Rinunciando a scendere in campo, Alcaraz perde quindi i punti conquistati lo scorso anno quando fu eliminato ai quarti da Rublev.

Nemmeno Aleksander Zverev, l'attuale numero due del ranking Atp, può agguantare l'azzurro: lo scorso anno, infatti, il tedesco aveva vinto gli Internazionali di Roma che si giocheranno dopo Madrid e Sinner per lui, anche in caso di bis in Italia, resterebbe imprendibile.

Caso Clostebol, Nadal difende Sinner

Intanto Sinner, dopo le critiche rimediate da Federica Pellegrini e Serena Williams per il caso Clostebol e l’indagine per doping, incassa la piena solidarietà di Rafa Nadal. "Sono convinto che Jannik non abbia mai cercato di imbrogliare o di ottenere vantaggio sugli altri. Sono sicuro non solo che sia innocente, ma anche una persona onesta – afferma l’ex campione in un’intervista al Telegraph –. Alla fine, se non sbaglio, è uscito innocente dalla sentenza. Sinner e la Wada hanno raggiunto un accordo e ora il caso è chiuso. Se non ci piace come funzionano i protocolli, evidentemente le persone coinvolte devono lavorare per migliorarli, ma io non amo parlare male del nostro sport. Alla fine, quei protocolli sono quelli che tutti noi abbiamo accettato e sottoscritto".