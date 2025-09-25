Paura per Alcaraz nel primo turno a Tokyo. Lo spagnolo si fa male alla caviglia, ma resiste e vince

Roma, 25 settembre 2025 – Paura per Carlos Alcaraz nel primo turno sul cemento di Tokyo. Nel quinto game del primo set contro l’argentino Sebastian Baez, il numero 1 del mondo si fa male alla caviglia e richiede l’intervento del medico.

Le immagini mostrano il campione spagnolo dolorante mentre si accascia a terra dopo aver appoggiato male la caviglia.

Alcaraz's left foot heavily tapped. pic.twitter.com/mDsRBRPxid — José Morgado (@josemorgado) September 25, 2025

Carlitos riesce a tornare a giocare dopo diversi minuti e dopo essere stato fasciato. Sul 5-4 per lo spagnolo il match viene sospeso per pioggia. Al ritorno in campo Alcaraz non ha problemi a portare a casa il primo set. E alla fine neanche il match contro il numero 41 del rankng internazionale.

L'iberico si è imposto con lo score di 6-4 6-2. Al secondo turno Alcaraz sfiderà il vincente del match fra Zizou Bergs e Alejandro Tabilo.

Sinner batte Cilic

Intanto a Pechino rientro vincente per Jannik Sinner che si sbarazza agevolmente di Marin Cilic, al primo turno del China Open Atp 500 di scena al Beijing Olympic Green Tennis Center di Pechino, impianto che ha ospitato il torneo olimpico nel 2008. L'azzurro, numero 2 del mondo, si è imposto, sul croato numero 97 Atp, per 6-2, 6-2 in un'ora e 21 minuti, nel secondo scontro diretto in assoluto tra i due.

Il tennista italiano, reduce da una stagione altalenante, ha dichiarato di aver lavorato su "qualcosa di nuovo" durante la pausa estiva, concentrandosi principalmente sul miglioramento del suo gioco in campo. Sinner ha sottolineato che i cambiamenti riguardano il lavoro tecnico e tattico, mentre l'organizzazione del team e la routine quotidiana sono rimaste invariate. Inoltre, ha accennato all'arrivo di un nuovo fisioterapista, Alejandro Resnicoff, con il quale sta collaborando per ottimizzare la sua condizione fisica. Sinner ha espresso entusiasmo per questa nuova fase del suo percorso, affermando: "Abbiamo riflettuto molto su quella finale. Abbiamo cambiato alcuni dettagli, a oggi la percentuale di errori è ancora un po' troppo alta ma spero che anche questo andrà migliorando. E' solo una questione di tempo, vediamo quanto ne servirà".