Alcaraz non si accontenta: “Non ho ancora espresso la mia versione migliore”

New York, 8 settembre 2025 – Lo US Open è terminato e a trionfare è stato Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha sconfitto Jannik Sinner in quattro set (6-2, 3-6, 6-1, 6-4) e ha messo in mostra una condizione fisica clamorosa. Dopo la sconfitta di Wimbledon, quindi, lo spagnolo si è preso la sua rivincita nei confronti di Sinner, dopo che quest'ultimo gli aveva strappato lo slam inglese. Alcaraz è stato praticamente perfetto, riuscendo a variare il gioco e a trovare delle traiettorie che non hanno lasciato scampo all'italiano, che si è dovuto arrendere e, oltre allo slam, ha dovuto rinunciare anche al primato nella classifica mondiale. L'unico passaggio a vuoto si è verificato nel corso del secondo set, dove a vincere è stato Sinner, ma per il resto Alcaraz è stato impeccabile. Nonostante la vittoria, lo spagnolo si è concentrato su cosa può migliorare e in conferenza stampa ha ammesso di non aver ancora espresso la sua versione migliore. Queste sono state le sue parole: “Non sono ancora al top, non penso di aver ancora espresso la mia versione migliore, ma continuerò a lavorare per arrivarci”. Inoltre, lo spagnolo ha anche raccontato il ritorno al primo posto nella classifica mondiale, ammettendo che quello era uno degli obiettivi della stagione, per poi parlare anche dell'esperienza allo US Open: “Sono contento di essere tornato in cima al ranking, era uno degli obiettivi stagionali e avercela fatta è davvero incredibile. Le due settimane dello US Open? Sono state spettacolari, ho espresso un livello di tennis altissimo: questa edizione rappresenta il momento della mia maturità. Sto migliorando anche dal punto di vista mentale, anche se a quest'età è difficile essere già alla mia migliore versione. Ma ripeto: non avete ancora visto il miglior Alcaraz”. Il ko in finale ha sicuramente segnato Sinner, che, però, non vuole arrendersi e in conferenza stampa ha analizzato la partita, accennando quali saranno le prossime mosse da fare per tornare a sconfiggere Alcaraz: “Devo uscire dalla comfort zone, magari accettando qualche sconfitta in più ma provando dei colpi diversi. Per migliorare devo spingermi verso dove non mi sento a mio agio: l'ho fatto tempo fa e ora devo rifarlo, c'è un altro mattoncino da mettere”.