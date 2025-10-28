Alcaraz ko a Parigi, Norrie rimette in corsa Sinner per il numero 1
Carlitos fuori in tre set contro l’americano. Se Jannik vincerà il titolo del master 1000 tornerà sul trono del tennis
Parigi, 28 ottobre 2025 – A Parigi è caduta una stella. Ed è quella più brillante, del numero 1 al mondo Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è stato eliminato al debutto nel master mille francese da Cameron Norrie (6-4, 3-6, 4-6), buone notizie per Sinner e per il pubblico azzurro. Se c’è infatti na chance per tornare numero 1 al mondo, Jannik Sinner se la può giocare proprio in terra parigina. L’eliminazione dello spagnolo rimette infatti in corsa la stella italiana per il trono del tennis. A una condizione però: l’azzurro dovrà vincere il torneo. Solo poche ore fa Sinner aveva detto di non volersi preoccupare molto delle classifiche. "Tornare numero 1? È impossibile e, a dire il vero, è una cosa a cui non sto pensando – la sue parole: sarà l'obiettivo della prossima stagione. Ora voglio solo chiudere al meglio questa".
Il numero 31 del ranking sfrutta la serata nera del campione di New York, che ha messo a referto 54 errori gratuiti, quasi tutti concentrati tra il 2° e il 3° set. Carlitos, che tornerà in campo per chiudere la stagione alle Finals e in Coppa Davis
Gli scenari si riaprono così completamente dopo il ko improvviso del tennista spagnolo. La forma mostrata dall’azzurro a Vienna inoltre potrebbe spingerlo fino in fondo al torneo di Parigi.
Anche se il grande obiettivo è quello delle Atp Finals, in attesa del debutto di domani (non prima delle 13,30) contro il belga Zizou Bergs: “C'è un torneo a cui ancora guardo ed è quello di Torino: l'anno scorso feci un'ottima corsa e quest'anno ci stiamo preparando nel miglior modo possibile. Ma prima c'è questo torneo qui, che l'anno scorso non ho giocato e dove non sono mai riuscito a fare bene. Speriamo di riuscire a cambiare un paio di cose e vediamo come andrà".
Continua a leggere tutte le notizie di sport su