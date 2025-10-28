Alcaraz ko a Parigi, Norrie rimette in corsa Sinner per il numero 1

Parigi, 28 ottobre 2025 – A Parigi è caduta una stella. Ed è quella più brillante, del numero 1 al mondo Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è stato eliminato al debutto nel master mille francese da Cameron Norrie (6-4, 3-6, 4-6), buone notizie per Sinner e per il pubblico azzurro. Se c’è infatti na chance per tornare numero 1 al mondo, Jannik Sinner se la può giocare proprio in terra parigina. L’eliminazione dello spagnolo rimette infatti in corsa la stella italiana per il trono del tennis. A una condizione però: l’azzurro dovrà vincere il torneo. Solo poche ore fa Sinner aveva detto di non volersi preoccupare molto delle classifiche. "Tornare numero 1? È impossibile e, a dire il vero, è una cosa a cui non sto pensando – la sue parole: sarà l'obiettivo della prossima stagione. Ora voglio solo chiudere al meglio questa".

Carlos Alcaraz battuto da Cameron Norrie

Il numero 31 del ranking sfrutta la serata nera del campione di New York, che ha messo a referto 54 errori gratuiti, quasi tutti concentrati tra il 2° e il 3° set. Carlitos, che tornerà in campo per chiudere la stagione alle Finals e in Coppa Davis

Gli scenari si riaprono così completamente dopo il ko improvviso del tennista spagnolo. La forma mostrata dall’azzurro a Vienna inoltre potrebbe spingerlo fino in fondo al torneo di Parigi.

Anche se il grande obiettivo è quello delle Atp Finals, in attesa del debutto di domani (non prima delle 13,30) contro il belga Zizou Bergs: “C'è un torneo a cui ancora guardo ed è quello di Torino: l'anno scorso feci un'ottima corsa e quest'anno ci stiamo preparando nel miglior modo possibile. Ma prima c'è questo torneo qui, che l'anno scorso non ho giocato e dove non sono mai riuscito a fare bene. Speriamo di riuscire a cambiare un paio di cose e vediamo come andrà".