Alexander Bublik, la mina vagante pronta a far saltare anche Sinner. Chi è il tennista che oggi sfida Jannik agli Us Open

New York (Stati Uniti d'America), 1 settembre 2025 - Irriverente, mai banale, schietto e bravo a giocare a tennis. Alexander Bublik, prossimo avversario di Jannik Sinner nel turno degli ottavi di finale degli US Open 2025 (l’appuntamento è per stanotte, non prima dell’una), è una mina vagante pronta a far saltare anche il numero uno al mondo. Il tennista kazako sa battere l'azzurro e lo ha già dimostrato anche nel recente passato. In più, è reduce da una striscia di risultati positivi da far invidia anche ai tennisti più titolati del circuito: undici successi di fila, i quali comprendono due titoli, 55 turni di servizio vinti consecutivamente senza mai incassare un break e un ranking che decolla. Attualmente Bublik occupa la posizione numero 24, che nel live ranking (che comprende anche i risultati questi giorni) diventa 17. Il prossimo avversario di Jannik, dunque, può ancora persino ambire ad un posto per le Atp Finals di Torino, dove solo i migliori ricevono il biglietto per parteciparvi.

La crescita di Bublik

Bublik, 28 anni, si è conquistato le copertine per i suoi modi di fare. Il suo tennis è ricco di colpi particolari per il circuito professionistico, come il servizio da sotto e una grande varietà di gioco e scelte tecniche. In totale può vantare 7 titoli Atp e una finale Slam di doppio nel Roland Garros. Dopo Wimbledon 2024 la sua corsa si era inceppata: tanti capitomboli e solo 4 vittorie in 19 partite fino a marzo 2025. La rinascita è partita dal Challenger di Phoenix, dove il kazako ha azzerato mentalmente ed è riuscito a raggiungere la finale. Da quel momento ha trionfato in 36 partite su 45 disputate, ha vinto ad Halle, a Gstaad e Kitzbuhel, ha raggiunto i quarti del Roland Garros e gli ottavi al Masters 1000 di Madrid.

I precedenti tra Bublik e Sinner

Le strade di Bublik e di Sinner si sono incrociate per sei volte. Jannik ha prevalso in quattro occasioni e ha perso in due. L'ultimo k.o dell'azzurro è recente ed è proprio quello dell'erba di Halle. In Germania il kazako si è fatto largo per la vittoria sgomitando, ha fatto fuori l'altoatesino campione in carica e vinto la finale contro Medvedev. La partita più recente tra i due prima di quella fu al Roland Garros, sempre quest'anno, quando Jannik si impose ai quarti di finale.

Le parole di Bublik

Alla vigilia della partita, che si disputerà oggi, Bublik ha parlato di ciò che si aspetta. Come prima cosa, il tennista kazako ha mandato un messaggio agli organizzatori: "Spero davvero di non giocare alle 11 di mattina…". In merito alla sfida, l'avversario di Sinner è conscio della forza del numero uno al mondo. I giornalisti gli hanno fatto presente la striscia aperta di game al servizio senza mai incassare break e lui ha risposto con il sorriso: "Sì, ma agli ottavi gioco contro Jannik. Vedrete che almeno un paio di break li incasserò. Sarà tosta, tostissima. Non l’ho ancora affrontato sui cinque set, cercherò di giocarmi le mie carte". Leggi anche: Sinner contro Bublik, orario e dove vederlo in tv