Amici-campioni, la favola si ripete. Errani e Vavassori vera coppia Slam

La vittoria nata favola è diventata un déjà vu. Agli Us Open è il ripetersi dello straordinario: la coppa del misto torna nelle mani di Sara Errani e Andrea Vavassori, un anno dopo il loro primo exploit Slam. Un successo nel torneo delle rivoluzioni, con un formato ’ristretto’, ma soprattutto epurato dagli specialisti della disciplina, per far posto ai big delle classifiche di singolare. Sara e Wave, invitati di lusso perché campioni nel 2024, hanno promesso di giocare per tutti i loro "colleghi del doppio". Durante il cammino hanno battuto coppie di lusso come Muchova/Rublev e addirittura Swiatek/Ruud (6-3, 5-7, 10-6) in una finale thrilling, la prima nella storia del doppio da un milione di dollari.

Il segreto è tutto nel collante. "Ci conosciamo, giochiamo di squadra", ci aveva detto in un’intervista Vavassori alla vigilia del torneo. E così è stato, perché dopo tre partite in cui è andato tutto secondo i piani, il norvegese e la polacca hanno venduto cara la pelle in finale: "Reagire dopo aver perso il secondo set è stato grandissimo – ha poi commentato Errani, arrivata nel frattempo al suo nono major di doppio in carriera –, e devo dire grazie ad Andrea che mi ha dato la carica: al supertiebreak ha fatto cose che solo lui può, al mondo..."

Un box gremito di amici, dagli allenatori Pablo Lozano (lo storico di Sarita) e Davide Vavassori (padre di Andrea), poi la capitana azzurra Tathiana Garbin, con accanto la compagna del doppio femminile di Errani, Jasmine Paolini. Una spinta decisiva per due ragazzi che nel tempo hanno fatto " qualcosa di straordinario – a dirlo è Andrea Vavassori –. In doppio maschile ho fatto ottime cose con Simone Bolelli, ma giocare con te è eccezionale. Grazie a tutto il nostro team, a chi ha fatto il tifo per noi, qui e davanti alla tv". Con Sara Errani a rispondergli: "Andrea, sei troppo forte. Con te mi diverto molto, condividere questi momenti con te è speciale. Grazie anche a tutto il team, avere il vostro supporto è unico".

Un test, quello della federazione americana con il doppio misto, che ha acceso i riflettori sulla disciplina. Formato compresso in due giorni, partite più corte e big in tabellone. Il risultato che ha scontentato un po’ gli specialisti ha però prodotto un discreto bagno di folla. Praticamente pieni fin da subito gli stadi principali del torneo americano. Quella "visibilità" che da tempo chiede Vavassori per il doppio misto, almeno in questo torneo si è raggiunta. Ma, chiude Wave, "è importante che ce ne sia sempre di più".

Gabriele Tassi