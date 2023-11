"Angelo Binaghi: "Le Atp Finals dopo il 2025 saranno ancora in Italia""

"Prolungare la presenza delle Atp Finals a Torino? Siamo sicuri, con Giorgetti abbiamo iniziato a parlare. Io questa partita la vinco, non so dove, ma le Atp Finals dopo il 2025 saranno ancora in Italia". Così Angelo Binaghi, presidente della Fitp, in merito al prolungamento dell’accordo per ospitare a Torino le Atp Finals dopo il 2025. "Abbiamo contro grandi città, dobbiamo migliorare l’offerta economica, coagulando gli interessi che si sono mossi in questi giorni".