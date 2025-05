Arnaldi fuori dall’Atp di Madrid: vittoria netta di Draper (che scalza Djokovic in classifica)

Madri, 1 maggio 2025 – Avanza Jack Draper, si ferma Matteo Arnaldi. E’ netto il risultato del quarto di finale del Masters 1000 di Madrid: 6-0 6-4 in favore del britannico, in un’ora e un quarto di gioco. Dopo aver trovato sulla sua strada e battuto tennisti del calibro di Djokovic e Tiafoe (17esimo nel ranking), l’azzurro – numero 44 al mondo – è costretto ad arrendersi al numero 6, che on questa vittoria scala di una posizione la classifica Atp, scalzando proprio Nole.

In semifinale Draper affronterà il vincente tra Lorenzo Musetti e Gabriel Diallo. Dall’altra parte del tabellone Francisco Cerundolo ha battuto in rimonta il ceco Jakub Mensik con il punteggio di 3-6, 7-6 (7/5), 6-2. Se la vedrà con il norvegese Casper Ruud, che ha eliminato Medvedev in due set ( 6-3 7-5).