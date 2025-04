Atp di Madrid 2025, Arnaldi e Musetti in campo oggi: orari e dove vedere le sfide

Madrid, 30 aprile 2025 - Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi vanno a caccia del pass per i quarti di finale dell'Atp di Madrid. Il primo a scendere in campo sulla terra rossa spagnolo sarà il ligure, che affronta Frances Tiafoe. Il nativo di Sanremo è reduce dalle affermazioni ai danni del croato Borna Coric (ko 4-6, 6-4, 7-5), di Nole Djokovic (6-3, 6-4) e del bosniaco Damir Dzumhur (6-3, 6-4). Lo statunitense invece ha eliminato Luciano Darderi (per ritiro dell'italo-argentino) e il francese Alexandre Muller (6-3, 6-3). Fra i due c'è solo un precedente, andato in scena nel 2024 a Wimbledon: il successo se lo conquistò il tennista a stelle e strisce, capace di rimontare due set di svantaggio e di imporsi per 6-7,2-6, 6-1, 6-3, 6-3. Il match fra Arnaldi e Tiafoe è in programma per oggi, mercoledì 30 aprile, con inizio fissato alle 13 all'Arantxa Sanchez Stadium. Sarà possibile seguire in diretta tv il duello su Sky Sport Tennis (203) e in streaming su Now e Sky Go.

Qui Musetti

Dopo aver sconfitto il greco Stefanos Tsitsipas per 7-5, 7-6, Musetti si appresta a scontrarsi con un altro degli ostacoli superati già in occasione del Masters 1000 di Monte Carlo. Stiamo parlando di Alex de Minaur, che nella capitale iberica ha mandato al tappeto Lorenzo Sonego per 6-2, 6-3 e il canadese Denis Shapovalov per 6-3, 7-6. Il nostro portacolori invece, oltre che di Tsitsipas, ha avuto dell'argentino Tomas Martin Etcheverry per 7-6, 6-3. Prima della sfida disputata nel Principato, valevole per la semifinale del torneo e vinta dal toscano per 1-6, 6-4, 7-6, il bilancio delle partite fra i due recitava 1-1: il primo duello ha sorriso all'oceanico, che si è imposto in occasione del match valevole per il primo turno degli Australian Open 2022 (3-6, 6-3, 6-0, 6-3), mentre il nostro portacolori si è preso la rivincita al primo turno del Queen's del 2024 (1-6, 6-4, 6-2). La sfida a Madrid è in calendario per oggi, mercoledì 30 aprile. Trattandosi del quarto appuntamento di giornata sul Manolo Santana, l'inizio della partita, che verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e in streaming su Sky Go e Now, è previsto non prima delle 21:30.

