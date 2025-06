Aspria, oggi il match. Orgoglio Cecchinato. Contro Prizmic una finale eroica

Saranno Marco Cecchinato e Dino Prizmic a giocarsi il titolo nella 19esima edizione dell’Aspria Tennis Cup-Trofeo BCS che chiude oggi sulla terra battuta dell’Harbour Club di Milano. Il siciliano, già vincitore nel circolo di via Casina Bellaria nove anni fa, si è aggiudicato il derby tricolore contro Jacopo Vasamì, in una sfida fra due differenti generazioni. Ben quindici sono infatti gli anni (32 contro 17) che separano i due semifinalisti, con un differente bagaglio di esperienza che si è visto tutto in campo nell’occasione.

Cecchinato da due anni cerca di ritrovare la via maestra che gli consentì nell’anno magico 2016 di arrampicarsi fino alla semifinale del Roland Garros, fino a toccare il numero 16 della classifica mondiale. A Milano da numero 437 Atp sta vivendo sensazioni positive, e il 6/3, 6/3 rifilato al laziale in 90’ di gioco ne è la conferma. Nelle quattro partite sinora giocate non ha ancora concesso un set, rimandando ad altra occasione il tentativo di Vasamì di diventare il più giovane vincitore di un challenger nel 2025.

Oggi (ore 13) Marco cercherà di chiudere il cerchio contro l’ostico croato Prizmic, non solo prima testa di serie del tabellone, ma in serie aperta da quattordici incontri, essendo reduce dai successi nei challenger di Zagabria e Bratislava.

Silvio De Sanctis