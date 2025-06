Aspria, seconda chance. L’avanzata di Cecchinato

Spicca il nome di Marco Cecchinato alla 19esima edizione dell’Aspria Tennis Cup – Trofeo BCS di Milano. Il 32enne siciliano sta faticando a ritrovare la competitività che nel 2019 gli permise di arrivare sino al numero 16 del mondo grazie alla clamorosa semifinale sulla terra del Roland Garros. Uscito dalla top-100 ormai da due anni, è crollato fino al numero 437, ma si è dato ancora una chance nel 2025 per vivere le giuste motivazioni che gli consentano di essere nuovamente protagonista sul circuito. I campi che nel 2016 gli regalarono il titolo, potrebbero aiutarlo nel cammino.

Dopo avere superato all’esordio il giovane spagnolo Max Alcala Gurri, Cecchinato si è ripetuto al secondo turno senza faticare contro il portoghese Frederico Ferreira Silva per 6/3, 6/0 e punta a consolidare il proprio cammino in una sezione del tabellone che potrebbe regalargli ulteriore fiducia. Non ce l’ha fatta, invece, Jacopo Berrettini a scalfire la sicurezza di Dino Prizmic: il croato, testa di serie numero 1, ha dominato la sfida con il romano per 6/1, 6/2, oggi troverà sulla sua strada il tedesco Christoph Negritu, autore dell’eliminazione del sesto favorito Ivan Gakhov per 6/3, 6/4. Negli altri incontri di secondo turno passano lo spagnolo Rafael Jodar (4/6, 7/5, 6/1 al portoghese Tiago Pereira), il francese Arthur Gea (6/4, 1/6, 6/3 allibrico Oriol Roca Batalla) e il croato Luka Mikrut (6/3, 6/1 all’ucraino Oleg Pridhodko).

Silvio De Sanctis