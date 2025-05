ATM Macerata domina in Serie B2 femminile: terza vittoria consecutiva

L’ATM Macerata prosegue il suo cammino perfetto nel campionato di Serie B2 femminile. Dopo le brillanti vittorie contro Manfredonia e Capanno Academy 2000 Latina, le ragazze maceratesi hanno conquistato anche il terzo match stagionale, superando il CT Tortoreto con il punteggio di 3-1 e mantenendo così la leadership solitaria del girone.

Una vittoria costruita interamente sui singolari, dove tutte e tre le giocatrici scese in campo hanno centrato il successo per la formazione guidata da Fabiano Tombolini e Simone D’Agosto. Protagonista della giornata Anna Lanciaprima, che ha superato Vanessa Di Pompeo con un convincente 6-3 6-3. L’atleta maceratese ha confermato il suo ottimo inserimento nella squadra, dimostrando di essere ormai un elemento fondamentale negli equilibri della formazione.

Altrettanto importante il successo di Gaelle Desperrier, che ha battuto Anna Tambelli per 6-3 6-2. La tennista dell’ATM ha offerto una prestazione solida e convincente, contribuendo in maniera decisiva al successo della squadra. A completare il tris nei singolari ci ha pensato Aurora Curzi, che ha superato Eleonora Giri Eleonora per 6-2 6-1. La giocatrice maceratese ha mostrato ancora una volta il carattere che l’aveva resa protagonista della straordinaria rimonta contro Manfredonia, confermandosi elemento di riferimento della squadra.

L’unica nota stonata è arrivata nel doppio, dove la coppia De Santis-Curzi ha dovuto cedere a Tambelli-Di Pompeo per 6-1 6-4. Una sconfitta che non ha però compromesso l’economia dell’incontro, già chiuso a favore delle maceratesi grazie al tris di vittorie nei singolari.

Con questo terzo successo consecutivo, l’ATM Macerata consolida la propria posizione di vertice e conferma le ambizioni di una squadra costruita per recitare un ruolo da protagonista.