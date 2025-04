ATM Macerata domina in Serie B2: due vittorie consecutive per la squadra femminile

Parte con il vento in poppa la stagione della squadra femminile dell’ATM Macerata nel campionato di Serie B2. Le ragazze maceratesi, guidate per l’occasione da Fabiano Tombolini, presidente del circolo e Simone D’Agosto, hanno inanellato due convincenti vittorie che le proiettano in vetta alla classifica del girone.

All’esordio stagionale, le tenniste dell’ATM hanno espugnato con un netto 4-0 i campi in cemento del circolo di Manfredonia, superficie particolarmente insidiosa ma che non ha creato problemi alle atlete maceratesi. La neo-acquisto Juli Terziyska e Aurora Maria Compagnucci, ormai una garanzia per la squadra, hanno regolato le rispettive avversarie in due comodi set.

Autentico capolavoro agonistico quello di Aurora Curzi che, sotto di un set (0-6), ha ribaltato una situazione che sembrava compromessa, aggiudicandosi i successivi due parziali al tie-break (7-6, 7-6) e annullando anche due match point a un’avversaria fino a quel momento imbattuta nelle competizioni a squadre. A completare la giornata perfetta ci ha pensato il doppio formato dalla stessa Curzi e da Juli Terziyska, vittorioso senza particolari difficoltà.

Nel secondo turno, all’esordio casalingo, è arrivata un’altra importante affermazione per 3-1 contro la formazione del Capanno Academy 2000 di Latina. Ancora una volta protagoniste Juli Terziyska e Aurora Curzi che, dopo aver vinto i rispettivi singolari, hanno conquistato anche il doppio decisivo. Unica nota dolente la sconfitta di Aurora Maria Compagnucci che, proprio nel giorno del suo compleanno, ha ceduto il passo a una giovane ma validissima avversaria.

Grazie a questi risultati, la squadra maceratese si trova momentaneamente sola al comando della classifica del proprio girone. Alla squadra, che può contare anche su Gloria De Santis e sulla nuova arrivata Anna Lanciaprima, non mancano certo le alternative.