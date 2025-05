ATM Macerata domina la quarta giornata di Serie B2 femminile con un netto 4-0

L’ATM Macerata non si ferma più e conquista anche la quarta giornata del campionato di Serie B2 femminile a squadre di tennis, superando nettamente il Viola Tennis & Sports - CT Macerata "C. E G. Giuseppucci" con un perentorio 4-0. Una vittoria che consolida ulteriormente la leadership del girone e conferma le ambizioni da protagonista della squadra guidata da Fabiano Tombolini e Simone D’Agosto. Prestazione maiuscola di tutte e tre le giocatrici scese in campo. Gaelle Desperrier ha aperto le danze dominando contro Beatrice Veltri con un netto 6-3 6-0, confermando l’ottimo momento di forma che l’aveva già vista protagonista contro Tortoreto. Anna Lanciaprima ha bissato il successo battendo Alessia Massimilla per 6-0 6-0, una prestazione perfetta che testimonia la crescita dell’atleta maceratese all’interno del gruppo. Chiusura in bellezza con Aurora Curzi, sempre più leader della squadra, che ha superato Giulia Mercuri con il punteggio di 6-2 6-1. A completare il poker ci ha pensato la coppia Gaelle Desperrier-Aurora Curzi che ha dominato il doppio contro Veltri-Massimilla vincendo 6-2 6-1. Un successo che ha suggellato una giornata perfetta per le maceratesi, riscattando anche la sconfitta nel doppio della partita precedente. Con questo quarto successo consecutivo, l’ATM Macerata conferma di essere la squadra da battere nel girone. La rosa a disposizione dei due allenatori, che può contare anche su Aurora Maria Compagnucci, Juli Terziyska e Gloria De Santis, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per puntare alla promozione. Il prossimo impegno vedrà le maceratesi ancora protagoniste nella corsa verso la Serie B1, con l’obiettivo di mantenere l’imbattibilità e consolidare ulteriormente la vetta della classifica.