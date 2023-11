Atp 500 di Vienna, oggi Sinner-Tiafoe: orario e dove vedere in tv il match

Vienna, 27 ottobre 2023 - Dopo l'eliminazione di Matteo Arnaldi per mano di Andrey Rublev e dopo che Jannik Sinner si è aggiudicato il derby con Lorenzo Sonego, l'altoatesino numero 4 al mondo e numero 2 del seeding è rimasto l'unico italiano in corsa all'Atp 500 di Vienna. Il nativo di San Candido ha raggiunto i quarti di finale del torneo austriaco per la terza volta in carriera e adesso punta ad eguagliare il suo miglior risultato, ossia la semifinale conquistata nel 2021, ma poi persa contro Frances Tiafoe per 3-6, 7-5, 6-2. Proprio lo statunitense sarà il prossimo avversario del nostro portacolori: nel turno precedente, il classe '98 ha avuto ragione in rimonta di Gaël Monfils (5-7, 6-1, 6-4).

I precedenti fra Sinner e Tiafoe

Fatta eccezione per la già citata semifinale all'Erste Bank Open del 2021, Tiafoe non ha mai battuto Sinner. In totale, i due si sono sfidati in tre occasioni. Due successi per l'azzurro, che ha battuto il tennista americano nel 2019 nei quarti ad Anversa (6-4, 3-6, 6-3) e nei gironi delle Next Gen ATP Finals (3-4, 4-2, 4-2, 4-2),

Le parole di Sinner

"Questo il periodo migliore della mia carriera? Non lo so, credo che di star gestendo meglio i momenti più duri, sto imparando a gestire anche la parte mentale durante la partita e penso di essere sono molto attento a tutto quello che sto facendo. Se metto attenzione e mentalità, probabilmente riesco a giocare un po’ meglio", sono le parole pronunciate da Sinner dopo la vittoria su Sonego e riportate da Ubitennis. "Se perdiamo la partita proviamo ad analizzare quello che abbiamo sbagliato. Se invece vinciamo proviamo a vedere cosa ha funzionato e cosa potevamo fare meglio. Il focus è sul miglioramento e i risultati sono stati ottimi, a Pechino abbiamo fatto un ottimo torneo. A Shanghai ho perso contro Shelton, ma qua ci siamo rincontrati e ho vinto. Sono tutte cose positive e sono contento di essere nella posizione di classifica in cui mi trovo, anche se ovviamente proviamo a migliorare. Fa tutto parte del processo di miglioramento che rimane la cosa più importante".

Orario e dove vedere il match

La partita fra Sinner e Tiafoe si disputa oggi, venerdì 27 ottobre, sul veloce indoor della “Wiener Stadthalle” e avrà inizio non prima delle 19, trattandosi del quarto match in ordine cronologico in programma nella giornata odierna dopo Medvedev-Khachanov, Tsitsipas-Gojo e Rublev-Zverev. A trasmettere la sfida fra i due azzurri saranno Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno (fino alle 19:45). Per quanto riguarda la modalità streaming ci sono a disposizione Sky Go e Now.

