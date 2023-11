Atp Vienna, oggi Sinner-Rublev: orario e dove vedere l'incontro

Vienna, 28 ottobre 2023 - Eguagliato il suo miglior risultato all'Atp 500 di Vienna, Jannik Sinner adesso non intende accontentarsi e punta dritto alla finalissima della manifestazione. L'altoatesino, reduce dal successo per 6-3, 6-4 contro lo statunitense Frances Tiafoe (che nell'edizione 2021 del torneo austriaco aveva eliminato in semifinale l'altoatesino), si appresta ad affrontare Andrej Rublev. Il russo, che viene dall'affermazione ai danni del tedesco Alexander Zverev per 6-1, 6-7, 6-3, nel 2020 ha trionfato nell'atto conclusivo sul veloce indoor della “Wiener Stadthalle” sconfiggendo un altro italiano come Lorenzo Sonego con un doppio 6-4 e in precedenza lo stesso Sinner, costretto ad abbandonare la contesa dopo appena tre games a causa di un problema di vesciche a un piede.

I precedenti fra Sinner e Rublev

I precedenti sorridono al nativo di San Candido, che è in vantaggio per tre successi a due. La curiosità è che entrambe le affermazioni del classe '97 nativo di Mosca sono coincise con due ritiri dell'avversario. Oltre a quello, già citato, nel 2020 all’Erste Bank Open di Vienna, c'è anche il forfait del 2022 al Roland Garros, quando Sinner ha dovuto alzare bandiera bianca per via di un fastidio al ginocchio accusato nel corso del terzo set. Nelle altre tre occasioni invece è stato il nostro portacolori a festeggiare la vittoria. Il primo successo risale al 2021, all'Atp 500 di Barcellona, con l'italiano a imporsi con il punteggio di 6-1, 7-6. Successivamente, nell'edizione 2022 del Masters 1000 di Montecarlo, Sinner ha sconfitto Rublev per 5-7, 6-1, 6-3. Infine, l'ultimo precedente in ordine cronologico risale allo scorso Masters 1000 di Miami, in occasione del quale il 22enne ha conquistato la vittoria con il punteggio di 6-2, 6-4.

Orario e dove vedere l'incontro

La partita fra Sinner e Tiafoe si disputa oggi, sabato 28 ottobre, sul veloce indoor della “Wiener Stadthalle” e avrà inizio non prima delle 15:30, trattandosi del secondo match in programma nella giornata odierna dopo l'altra semifinale del torneo fra Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas. A trasmettere la sfida fra i due azzurri sarà Sky Sport sul canale Sky Sport Tennis. Per quanto riguarda la modalità streaming, ci sono a disposizione Sky Go e Now.

Leggi anche: Coppa del Mondo di sci, Bassino racconta Solden: "Trionfi, ricordi e cadute. Qui tra amore e odio"