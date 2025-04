Atp di Madrid 2025, Arnaldi-Draper: orario e dove vedere il quarto di finale

Madrid, 30 aprile 2025 - Matteo Arnaldi vuol provare a raggiungere la semifinale di un Masters 1000 per la seconda volta in carriera. Dopo esserci riuscito nel 2024 a Montreal (venendo poi eliminato dal russo Andrey Rublev), il tennista nativo di Sanremo ha l'occasione di bissare quel risultato a Madrid. Intanto, il nostro portacolori si è guadagnato un posto fra i primi otto del torneo spagnolo, battendo l'americano Frances Tiafoe con il risultato di 6-3, 7-5. Un successo che ha fatto seguito a quelli ottenuti contro il croato Borna Coric (4-6, 6-4, 7-5), di Nole Djokovic (6-3, 6-4) e del bosniaco Damir Dzumhur (6-3, 6-4). Dall'altra parte della rete, il ligure stavolta troverà Jack Draper. Il britannico, numero 5 del tabellone, è reduce dalle affermazioni ai danni dell'olandese Tallon Griekspoor (6-3, 6-4), di Matteo Berrettini (out per ritiro) e dello statunitense Tommy Paul (6-2, 6-2). Fra Arnaldi e Draper non ci sono precedenti. La missione per il nostro portacolori si annuncia probante, ma nel corso della manifestazione il classe 2001 ha dimostrato di star attraversando un ottimo momento di forma.

Le parole di Arnaldi

"Sono contento per come ho giocato, sono stato attento dalla prima all'ultima palla - ha detto Arnaldi ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria ai danni di Tiafoe - Ho annullato tante palle break, poi gli ho strappato il servizio. Ho sentito pressione alla fine, ma ho rimesso insieme il mio tennis nel finale e ho vinto. In questo torneo ho un feeling speciale, avevo già battuto Ruud prima di Djokovic. Sto giocando bene, sono contento, certo aver battuto Nole dà la carica. Sono contento di essere arrivato ai quarti, cercherò di prepararmi al meglio".

Orario e dove vedere la sfida

Lo scontro fra Arnaldi e Draper si disputa giovedì 1 maggio. Trattandosi della terza partita di giornata in programma sul campo dell'Arantxa Sanchez Stadium di Madrid dopo Granollers-Zeballos contro Heliovaara-Patten e Cerundolo contro Mensik, non inizierà prima delle 16:10. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e in diretta streaming su Sky Sport e Now.

