Atp di Madrid 2025, Musetti spazza via De Minaur e raggiunge Arnaldi ai quarti

Madrid (Spagna), 1 maggio 2025 - Prosegue il cammino nell'Atp di Madrid 2025 degli italiani in gara, i cui match vanno a coprire praticamente mezza giornata sulla terra rossa della capitale spagnola. Nel primo pomeriggio Matteo Arnaldi supera Frances Tiafoe in 2 set (6-3; 7-5), staccando così il pass per i quarti di finale, dove se la vedrà con Jack Draper. Nella tarda serata tocca poi a Lorenzo Musetti, che a sua volta batte Alex De Minaur in 2 set (6-4; 6-2), guadagnandosi ora la sfida contro Gabriel Diallo. Entrambi i match sono in programma giovedì 1 maggio: Arnaldi scenderà in campo non prima delle 16.30, mentre a Musetti toccherà ancora il turno serale, con la sfida in calendario non prima delle 20.

I risultati di Arnaldi e Musetti agli Atp Madrid 2025

La giornata degli azzurri si era aperta con la vittoria di Matteo Arnaldi su Frances Tiafoe, ottenuta in 2 set (6-3; 7-5) in 1 ora e 39' di gioco. Al primo turno il ligure aveva avuto la meglio di Novak Djokovic, fresco di forfait dagli Internazionali di Roma, per poi eliminare pure Borna Coric e Damir Dzumhur: ora i quarti di finale contro Jack Draper, che nel prosieguo del pomeriggio ha liquidato Tommy Paul in 2 set (6-2; 6-2), ottenuto in 1 ora e 9' di gioco, ma prima ancora aveva eliminato Tallon Griekspoor e Matteo Berrettini, che si era ritirato. Lo statunitense, prima di cadere contro l'italiano, aveva invece eliminato Luciano Darderi e Alexandre Muller. Tra i due prossimi avversari non esistono precedenti, ma l'intenzione di Arnaldi è andare a caccia della seconda semifinale in carriera in un torneo Masters 1000 dopo esserci già riuscito nel 2024 a Montreal: l'appuntamento è per giovedì 1 maggio, non prima delle 16.30. In tardissima serata tocca poi a Lorenzo Musetti contro Alex De Minaur: vince l'azzurro in 2 set (6-4; 6-2), nell'arco di 1 ora e 23' di gioco. Continua così il cammino a Madrid del toscano, che finora, prima dell'australiano, ha liquidato Tomas Martin Etcheverry e soprattutto Stefanos Tsitsipas: dall'altro lato, prima del ko odierno, dal numero 6 del tabellone erano stati eliminati Lorenzo Sonego e Denis Shapovalov. Ora ai quarti di finale c'è l'ostacolo Gabriel Diallo, che nel precedente match aveva superato Grigor Dimitrov: per il canadese un 2-1 (5-7; 7-6; 6-4) ottenuto dopo ben 2 ore e 24' di gioco. L'appuntamento per la gara dei quarti di finale tra Musetti e appunto Diallo è per giovedì 1 maggio non prima delle 20.

