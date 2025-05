Atp Roma 2025: la diretta di oggi. Subito fuori Arnaldi

Roma, 8 maggio 2025 – Non arrivano buone notizie dagli Internazionali d’Italia di tennis. Fuori al primo turno Matteo Arnaldi, battuto oggi in due set sul Centrale da un avversario non certo semplice come lo spagnolo Bautista-Agut. Arnaldi non ha sicuramente giocato una delle sue miglior partite e a tratti è parso irriconoscibile rispetto a quello visto la settimana scorsa a Madrid, dove aveva raggiunto i quarti di finale. L’Atp di Roma perde quindi un altro italiano dopo che ieri erano usciti Sonego, la Errani e Tyra Caterina Grant. Riflettori puntati ora sugli derby azzurro tra Flavio Cobolli e Luca Nardi. In campo anche Mattia Bellucci, Fabio Fognini, Federico Cinà, Matteo Gigante, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto.

12:04 Arnaldi ko con Bautista Agut Si chiude al primo turno il percorso di Matteo Arnaldi agli Internazionali d'Italia. L'azzurro ha perso con il punteggio di 6-4, 6-3 contro Bautista Agut in un'ora e 54 minuti di gioco. Una partita poco brillante da parte di Arnaldi, con lo spagnolo che si è dimostrato più preciso e pulito nel gioco. Al secondo turno, Bautista affronterà Tommy Paul (testa di serie n. 11). Tra poco, sempre sul Centrale e in diretta su Sky Sport Uno, da non perdere la sfida tra Cocciaretto-Swiatek.