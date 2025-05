Atp Roma 2025: programma e orari tv di venerdì 9 maggio

Roma, 8 maggio 2025 – In attesa di Jannik Sinner, in campo sabato contro l’argentino Mariano Navone per un attesissimo ritorno, gli Internazionali d’Italia al Foro Italico vedranno l’altra importante carta azzurra impegnata ai trentaduesimi di finale. Inizierà infatti il torneo di Lorenzo Musetti, finalista a Montecarlo e semifinalista a Madrid, contro il finlandese Virtanen, numero 130 delle classifiche mondiali, nella giornata di venerdì 9 maggio sul campo centrale. L’azzurro, salito in top ten, è oggi a tutti gli effetti un giocatore di vertice e guiderà la pattuglia azzurra nella seconda giornata di gioco, che vedrà in campo anche Passaro e Darderi, impegnati contro due difficili mastini come Grigor Dimitrov e Jack Draper. Insomma, una giornata di tennis spettacolo. Nel tabellone femminile, invece, nessuna singolarista azzurra in campo, mentre il torneo di doppio vedrà impegnate Errani-Paolini e Bronzetti-Cocciaretto. Vediamo nel dettaglio il programma degli azzurri.

Gli azzurri in campo e gli orari tv

Come detto, nella giornata di venerdì non ci saranno tenniste azzurre nel tabellone di singolare, mentre nel doppio saranno in campo Eranni e Paolini contro Jiang e Wu assieme a Cocciaretto-Bronzetti che giocheranno contro Kenin e Kichenok. Tre, invece, i singolaristi azzurri. Ad aprire il programma sarà Francesco Passaro, numero 101 delle classifiche, con un match duro e proibitivo contro il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 15 al mondo. Il tennista azzurro, che giovedì ha sconfitto Tseng al terzo set, inizierà alle ore 11 del mattino sulla Grand Stand Arena e vanta un precedente vincente contro il bulgaro. I due, infatti, si sono incontrati agli Australian Open 2025 quando l’azzurro ha beneficiato del ritiro di Dimitrov al secondo set sul punteggio di 7-5 2-1. Il secondo azzurro a scendere in campo sarà invece Lorenzo Musetti, programmato come terzo match sul campo centrale e approssimativamente attorno alle 15 del pomeriggio. Di fronte il finlandese Virtanen che si è spinto al secondo turno del torneo passando dalle qualificazioni e battendo all’esordio in tabellone il serbo Medjedovic due set a zero. Non ci sono precedenti tra i due giocatori. Chi passa incontra al secondo turno il vincente del match tra l’australiano Thompson e l’americano Nakashima. Ultimo azzurro in programma venerdì Luciano Darderi, impegnato contro il forte britannico Jack Draper. I due sono stati inseriti come ultimo match sulla Grand Stand Arena, probabilmente attorno alle 18 del pomeriggio. Sarà una sfida durissima per l’italiano che si ritroverà di fronte il finalista di Madrid, sconfitto in tre set dal norvegese Ruud. Draper è numero 5 delle classifiche e ha beneficiato di un bye, mentre Darderi è 46 e al primo turno ha sconfitto il cinese Bu. Per quanto riguarda la tv, sarà Sky Sport a trasmettere le tre partite degli azzurri a Roma tra i canali 201 e 203 del bouquet. In streaming su Sky Go. La Rai trasmetterà un match al giorno degli Internazionali in chiaro su Rai Due. Leggi anche - Atp Roma, Paolini avanza, fuori Arnaldi e Cinà