Atp Shanghai, Sinner-Altmaier: orario e dove vedere in tv il debutto dell'azzurro

Shanghai, 3 ottobre 2025 – Neanche il tempo di godersi il successo in finale all'Atp di Pechino, che per Jannik Sinner è già l'ora di tornare in campo. L'azzurro è infatti pronto a debuttare nel Masters 1000 di Shanghai, torneo al quale si presenta da campione in carica. L'avventura dell'altoatesino partirà dal secondo turno, in occasione del quale sfiderà Daniel Altmaier. Il tedesco, attualmente alla posizione numero 50 del ranking Atp, ha già esordito nella manifestazione, cogliendo la vittoria contro l'australiano Tristan Schoolkate, ko 6-3, 6-4.

I precedenti

Sinner e Altmaier si sono affrontati due volte, con il bilancio che è in perfetta parità. Il classe 2001 si è imposto nel 2022 in occasione del match valevole per il primo turno degli Us Open, al termine di una vera e propria battaglia, trascinatasi fino al quinto set, quando l'italiano ha festeggiato il successo per 5-7, 6-2, 6-1, 3-6, 6-1. Si è decisa al quinto set anche la partita disputata nel 2023 sulla terra rossa del Roland Garros, con il nativo di San Candido costretto ad alzare bandiera bianca al secondo turno per 7-6, 6-7, 6-1, 6-7, 5-7.

I precedenti di Sinner nel torneo

Come detto, Sinner è campione in carica del Masters 1000 di Shanghai. Nel 2024, l'azzurro ha mandato al tappeto nell'ordine il nipponico Taro Daniel, l'argentino Tomas Martin Etcheverry, l'americano Ben Shelton, il russo Daniil Medvedev, il ceco Thomas Machac e infine Nole Djokovic, quest'ultimo steso 7-6, 6-3. Nell'edizione precedente, invece, il nostro portacolori è stato eliminato negli ottavi di finale dallo da Shelton, vittorioso con il risultato di 6-3, 3-6, 6-7.

Orario e dove vedere l'incontro

Il duello fra Sinner e Altmaier si disputa nella mattinata italiana di sabato 4 ottobre, con inizio previsto non prima delle 12:30 (ora italiana). Questa sfida sarà infatti la terza allo Stadium Court dopo quelle fra l’argentino Camillo Ugo Carabelli e l’australiano Alex de Minaur, e tra il tedesco Alexander Zverev e il francese Valentin Royer. Il programma comincerà alle 6:30 (ora italiana). Il match fra l'azzurro e il tedesco sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Mix (canale 211), ma anche in streaming per gli abbonati Sky sulla piattaforma SkyGo e Now Tv.