Shanghai, 5 ottobre 2025 – Jannik Sinner è costretto a ritirarsi contro Tallon Griekspoork in questo Masters 1000 di Shanghai. L’umidità delle megalopoli cinese gioca un brutto scherzo al numero 2 del mondo che accusa i primi dolori alla coscia destra dopo essere scivolato nella parte finale del secondo set e poi la situazione diventa insostenibile pochi minuti dopo quando, nel quindo game del terzo set cerca di stare in campo pur zoppicando e, di fatto giocando solo sulla gamba sinistra. Fino a lì risultato dell’incontro era di 7-6 (3) 5-7 e poi 2-3 in favore dell’olandese.

Nel primo set non ci sono break, per cui si va al tie-break. Nella sua ricerca di un gioco meno prevedibile, Sinner ha guadagnato tanto al servizio, ma ha perso qualcosa nella risposta difficile dire se la media aritmetica di questi due fattori è positiva o negativa. In ogni caso nel 13esimo game l’altoatesino va subito avanti 4-0 e poi 5-1. L’epilogo è praticamente scritto, anche se Griekspoor cerca di vendere cara la pelle.

Dopo un toilet break utilizzato dall’olandese che sta fuori dal campo per quasi otto minuti, il secondo set parte sulla falsariga di quello precedente. Scambi lunghi con il match che è fortemente condizionato dall’afa. Suda parecchio anche chi assiste alla partita dagli spalti con i due atleti che spesso sbagliano a causa della racchetta che nella sua impugnatura è diventata una sorta di saponetta.

Sinner annulla una palla break nel primo game, Griekspoor tre nel secondo, ma l’equilibrio non si rompe neppure nell’ottavo game, quando l’avversario di Jannik si trova sullo 0-40, ma trova i servizi per ribaltare la momentanea inerzia sfavorevole. Ansia nell’undicesimo game quando l’altoatesino dopo il tentativo di un recupero cade e nel rialzarsi si tiene il ginocchio destro. Si prosegue a giocare ma arriva il break per l’olandese (0-40). Griekspoor serve per il set e non si lascia sfuggire l’occasione.

Questa volta è l’azzurro ad approfittare della pausa per andare alla toilette con Simone Vagnozzi che gli consiglia si accorciare gli scambi viste le condizioni climatiche. La coscia destra continua a dare dei problemi a Sinner che sta in campo zoppicando. Il suo doppio fallo nel quinto game dà l’idea di un tennista che stia giocando su una gamba sola. Non vuole ritirarsi, ma alla fine è costretto a farlo. Da domani iniziano i primi accertamenti, tenendo conto che bisogna rientrare anche dalla Cina, ma un quadro più preciso lo si avrà solo mercoledì.

Quello con Grielkspoor a Shanghai è il settimo ritiro in carriera per Jannik Sinner. Questi i precedenti: Rublev (Vienna 2020); Cerundolo (Miami 2022); ancora Rublev (Roland Garros 2022); Rune (Sofia 2022); Bublik (Halle 2023); Alcaraz (Cincinnati 2025).