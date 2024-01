Australian Open 2024, Berrettini-Tsitsipas in tv: orario, dove vederla e precedenti

Bologna, 13 gennaio 2023 - Non solo Jannik Sinner. C’è un altro grande atteso agli imminenti Australian Open di tennis ed è senza dubbio Matteo Berrettini, reduce da un 2023 complicatissimo a causa di numerosi infortuni che lo hanno fatto precipitare oltre la centesima posizione in classifica. Il tennista romano è oggi numero 125 e al primo turno dello slam australiano è stato sorteggiato contro la testa di serie numero 7 Stefanos Tsitsipas: difficile trovare un accoppiano facile con quella classifica. Sfida tra due giocatori di talento, ma di sicuro sono maggiori le incognite che si porta appresso Matteo, mai realmente al top della forma da quasi un anno. Gli serve una iniezione di fiducia, un risultato prestigioso e condizioni fisiche buone, sperando di essersi lasciato alle spalle problemi e problemini. Se Sinner esordirà nella notte tra sabato e domenica alle ore 2 contro l’olandese Botic Van de Zandschulp, Berrettini entrerà in scena il giorno successivo, sempre in orario notturno.

Orari e dove vederla in tv

Sfida di grande livello tra Matteo Berrettini e Stefanos Tsitsipas. Primo turno insidioso per entrambi, ma il tennista romano, che nel frattempo ha deciso di interrompere la collaborazione con Vincenzo Santopradre, si porta dietro tante incognite a livello fisico soprattutto sulla durata di tre set su cinque. Poi i precedenti, tutti favorevoli al greco. Il primo risale alle qualificazioni degli Us Open 2017 con la vittoria per due set a uno di Tsitsipas, poi secondo match agli Australian Open 2019 dove il greco rimontò il primo set di svantaggio per imporsi 6-7 6-4 6-3 7-6, questo è stato l’unico incontro nel tabellone principale di uno slam, perché quello successivo nel 2021, sempre agli Australian Open, vide la vittoria del greco per ritiro. Vittoria di Tsitsipas anche nel 2020 al Kooyong classic (7-6 7-6), così come sulla terra di Roma per due set a zero nel maggio 2021, mentre l’ultimo precedente è stato il 7 gennaio 2023 alla United Cup con vittoria due set a uno di Tsitsipas. A favore di Berrettini, se avrà ritrovato la forma, sicuramente il campo veloce australiano dove poter sfruttare servizio e diritto, ma il greco è uno degli outsider per la vittoria finale e non vorrà di certo farsi trovare impreparato al primo turno. La partita è in programma nella notte tra domenica e lunedì come secondo match sul campo centrale di Melbourne. Sulla Rod Laver Arena si affronteranno a partire dalle 2 del mattino prima Schmiedlova-Gauff e poi toccherà a Berrettini-Tsitsipas. Significa che la partita dovrebbe iniziare attorno alle 4 di notte. Per quanto riguarda la diretta televisiva, live a pagamento sui canali Eurosport, canale 210 e 211 di Sky, in streaming su Discovery Plus, Sky Go e Now Tv.

