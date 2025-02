Battuta Garcia nel Wta 1000 in Qatar: ora Ostapenko. Paolini, buona la prima. È agli ottavi a Doha

Non era stato un Australian Open indimenticabile, l’ultimo, per Jasmine Paolini, eliminata al terzo turno da Svitolina. Ma l’azzurra numero 4 al mondo, ricaricate le pile, si è mostrata in ottima condizione ieri a Doha, battendo direttamente al debutto al secondo turno la francese Caroline Garcia, n. 76 del ranking ma ex numero 4, col punteggio di 6-3, 6-4. Paolini, che aveva perso cinque dei sette confronti diretti con la transalpina, avanza con grande fiducia in questo Qatar Open, un Wta 1000 cui non partecipò l’anno scorso. Jas prese il volo comunque grazie al trionfo in inverno a Dubai. Ora incontrerà la lettone Jelena Ostapenko, n. 37 al mondo che ha battuto la russa Ljudmila Samsonova, 23 del mondo e 16esima forza del seeding, col punteggio di 7-6(5), 7-5.

Paolini deve cercare di incamerare più punti possibili in Qatar, e poi ci saranno da difendere i mille ’in scadenza’ a Dubai a un anno dal successo negli Emirati. Eliminata ieri a sorpresa la testa di serie numero 1, la bielorussa Aryna Sabalenka, sconfitta all’esordio direttamente al secondo turno dalla russa Ekaterina Alexandrova per 3-6 6-3 7-6(5). Fuori anche la statunitense Coco Gauff, terza forza del torneo e numero 3 del mondo, sconfitta dalla ucraina Marta Kostjuk con lo score di 6-2 7-5.

Jasmine ha iniziato col piede giusto anche in doppio. Con Sara Errani, autrice con lei della dorata impresa olimpica di Parigi, tutto è stato sul velluto all’esordio.

Le due azzurre, terze favorite del seeding, sono entrate in gara direttamente al secondo turno imponendosi per 6-3, 6-2, in un’ora e 18 minuti, sulla coppia formata dalla norvegese Ulrikke Eikeri e dalla rumena Monica Niculescu. Nei quarti Errani e Paolini dovranno vedersela o con la coppia formata dalla russa Alexandra Panova e dall’ungherese Fanny Stollar o la formazione composta dalla statunitense Asia Muhammad e dall’olandese Demi Schuurs, ottave teste di serie.