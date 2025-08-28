Us Open, Bellucci si inchina ad Alcaraz. Passano Darderi e Paolini

New York, 28 agosto 2025 – Altri due italiani avanzano a New York, mentre Mattia Bellucci, da pronostico, saluta. Bene Luciano Darderi, tre set a uno contro l’americano Spizzirri, bene anche Jasmine Paolini, due set contro Jovic, mentre Bellucci ha dovuto inchinarsi al talento e alla forza di Carlos Alcaraz, vincitore in tre rapidi set di una partita senza storia. Resta comunque un buon rendimento per la pattuglia azzurra che ora si affiderà, nella giornata di oggi, a Musetti, Sinner e Cobolli. L'Italia avanza a Flushing Meadows.

Due vittorie e una sconfitta

Partiamo dalla sconfitta. Carlos Alcaraz si è tagliato i capelli ma non ha perso la sua forza. Un dominio totale dello spagnolo nel secondo turno contro l’azzurro Mattia Bellucci, sconfitto nettamente in tre set. Il punteggio la dice lunga sulla supremazia del numero due al mondo che si è imposto per 6-1 6-0 6-3, lasciando solo quattro game a Bellucci che non ha trovato la chiave per provare a fare partita pari. Le statistiche sono statistiche nette con 32 vincenti a 11 e 23 errori a 35, ma soprattutto oltre la metà (53%) dei punti vinti in risposta dallo spagnolo che non ha dato tregua a Bellucci fin dal servizio. In 1h38’ Alcaraz ha conquistato l’accesso al terzo turno dove ora affronterà Luciano Darderi, un altro italiano sulla sua strada. Proprio il numero 32 al mondo si è sbarazzato in quattro set dell’americano Spizzirri per 6-0 7-6 2-6 6-4 con un solo evidente rilassamento nel quarto parziale. Se i numeri sono stati più o meno simili (39 vincenti a 34 e 41 errori a 37), Darderi è stato migliore nella concretizzazione dei break in risposta, avendo vinto 5 palle break su 6 (83%) contro le 3 su 6 di Spizzirri. Bravo l’azzurro a rimanere concentrato nel quarto parziale dove non c’erano stati break fino al 5-4 in suo favore. E’ bastato il primo match point a Darderi, sul 30-40, per portare a casa la partita dopo 2h33’ e guadagnarsi un meritato terzo turno di prestigio contro Alcaraz. Infine, Jasmine Paolini. La numero 8 delle classifiche ha vinto in due set per 6-3 6-3 contro la Jovic, numero 73 al mondo, in un match indirizzato dagli errori non forzati dell’americana (27 contro 18) e dalla poca qualità dei turni di battuta di Jovic che ha vinto solo il 44% dei game al servizio contro il 78% di Paolini. Se il primo set ha visto un solo break a favore di Paolini per chiuderlo, nel secondo si sono susseguiti i turni di battuta persi, ben sei in totale, con Paolini che era fuggita fino al 5-1 per poi farsi riavvicinare sul 5-3, ma al quinto match point di un gioco molto lottato, l’ultimo, ha guadagnato l’accesso al terzo turno dove l’attenderà Marketa Vondrousova. Il bilancio del mercoledì recita dunque due vittorie e una sconfitta. Oggi in campo altri tre azzurri. Apre Musetti contro Goffin, poi a seguire Cobolli-Brooksby e Sinner contro Popyrin.