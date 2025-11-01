Bergamo, ecco il tabellone. Nardi guida gli azzurri. Il favorito gioca in casa

L’Atp ha svelato il cast dei pretendenti al titolo negli Internazionali di Bergamo – Trofeo FAIP-Perrel che si giocheranno alla ChorusLife Arena dal 16 al 23 novembre. Un’entry list di primissima qualità che presenta numerosi spunti di interesse. A cominciare dalla presenza di due top-100 come Luca Nardi (attualmente numero 84 del mondo e vincitore del torneo di Rovereto dello scorso anno che aveva sostituito temporaneamente quello di Bergamo) e del giapponese Shintaro Michizuki (numero 94), ma soprattutto per la presenza di tre giocatori che nelle settimane successive (esattamente dal 17 al 21 dicembre) saranno fra i protagonisti delle Next Gen Atp Finals di Jeddah, riservate ai migliori otto under 20 del circuito mondiale, a cominciare dal croato Dino Prizmic, per continuare con il belga Alexander Blockx e il tedesco Justin Engel. Del resto il challenger orobico offre un parco giocatori di primissima fascia per un torneo di categoria 100, se pensiamo che Alex Molcan, numero 199 Atp, è l’ultimo giocatore ammesso per diritto di classifica. Da tenere d’occhio saranno pure i britannici Billy Harris e Jan Choinski, oltre allo statunitense Patrick Kypson.

Particolarmente nutrito il contingente azzurro, che sarà formato da sei giocatori. Oltre al già citato Nardi, saranno della partita Francesco Passaro, Andrea Pellegrino, Francesco Maestrelli, Stefano Napolitano e il promettente veneto Carlo Alberto Caniato. Gli azzurri in tabellone hanno conquistato complessivamente quattro challenger nel corso della stagione: Maestrelli a Francavilla e Brasov, Pellegrino a Perugia e Napolitano a Biella. A questi si aggiunge Luca Van Assche, francese ma dalle radici bergamasche, essendo mamma Patrizia originaria della città, tanto che fino a qualche anno fa Luca (che parla perfettamente italiano) veniva spesso a trovare i nonni nel quartiere di Colognola, oltre a essere un tifoso dell’Atalanta. La manifestazione, concomitante con la fase finale di Coppa Davis a Bologna, sarà la più ricca della settimana fra i tornei challenger giocati in Europa (l’altro, di categoria 75, si terrà nella spagnola Montemar, così come i tornei di Florianópolis, Yokohama, Sydney, mentre Soma Bay sarà un 50), mentre è già attiva la vendita online dei biglietti sulle piattaforme TicketOne e Clappit, con la possibilità di scegliere fra primo e secondo anello, oltre alla vendita degli abbonamenti quotidiani, a cui si aggiunge un abbonamento-weekend per l’accesso all’impianto nelle ultime quattro giornate di gara, dal 20 al 23 novembre.