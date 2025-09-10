Berrettini il ritorno, Matteo riparte da Hangzhou

Montecarlo, 10 settembre 2025 – Corsa, servizio, scambi da fondo. Il martello, ‘The Hammer’ Matteo Berrettini prepara il rientro nel circuito che da tempo aspetta da rivederlo. Il 29enne romano lo annuncia con un post su Instagram, un breve video degli allenamenti, e in calce una breve descrizione: ‘Final prep. See you in Hangzhou’, ovvero preparazione finale, ci vediamo ad Hangzhou.

Ad attenderlo c’è il torneo Atp 250 in programma sul cemento cinese a partire dal 17 settembre. Berrettini non ha più preso parte a un evento dall'eliminazione al primo turno di Wimbledon di fine giugno.

Grande rumore aveva fatto il ritiro dell’ex numero uno azzurro dagli Us Open, il quinto di fila dopo quelli ai tornei di Gstaad, Kitzbuhel, Toronto e Cincinnati. Forfait che hanno riacceso i dubbi e le preoccupazioni sulla condizione fisica di The Hammer, tornato lo scorso anno alle gare dopo una pausa infortunio (iniziata proprio agli Us Open 2023) che sembrava non finire mai.

Invece Matteo era tornato, mettendo in fila titoli e facendo da spalla perfetta a Jannik Sinner alla riconquista della Coppa Davis a Malaga. Ma non solo, Berrettini era stato fra gli eroi di Bologna, nelle fasi preliminari del torneo riservato alle nazionali.

Le ultime notizie riaccendono però le speranze. Il romano si era già allenato, proprio prima dello Slam americano, a Montecarlo con Jannik. Poi però aveva deciso di rinunciare al torneo perché non si sentiva pronto. Ora però, verso la stagione delle superfici super veloci è di nuovo l’ora di Matteo.