Berrettini, Sinner e Paolini agli Internazionali d’Italia: programma e orari tv di lunedì 12 maggio

Roma, 11 maggio 2025 – Gli appassionati di tennis potranno mettersi comodi e accendere la tv, per chi non è a Roma con un biglietto per il lunedì degli Internazionali d’Italia al Foro Italico. Un inizio di settimana a tinte azzurre, con tre big in campo e tutti sul campo centrale. Jasmine Paolini, Jannik Sinner e Matteo Berrettini: il terzetto italiano a caccia della vittoria.

Programma e orari tv

Programma di assoluto livello sul campo centrale del Foro Italico. Si parte alle 11 del mattino con Stearns-Osaka, antipasto del match delle 12.30 tra Jasmine Paolini e Jelena Ostapenko, che si giocano un posto ai quarti di finale. Jas ha battuto al primo turno Sun e al secondo Jabeur, prima volta per lei agli ottavi, mentre Ostapenko ha eliminato Sramkova e beneficiato del ritiro di Siegemund. Ci sono due precedenti tra le giocatrici, ma sul cemento. Agli Us Open 2023 vinse Ostapenko al terzo, mentre a Doha vinse ancora la lettone in due set. Match duro per Paolini che cerca il suo primo quarto di finale a Roma. Diretta su Sky Sport Tennis, canale 203 di Sky, e in chiaro su Supertennis (64 del digitale).

A seguire, non prima delle 15, toccherà al numero uno del mondo Jannik Sinner. Sconfitto Mariano Navone al primo turno, l’altoatesino affronterà l’olandese De Jong, numero 93 delle classifiche mondiali che ha battuto un po’ a sorpresa lo spagnolo Davidovich Fokina. Un solo precedente tra i due un anno e mezzo fa agli Australian Open con la vittoria per tre set a zero di Jannik. Diretta a pagamento su Sky Sport Tennis, 203 di Sky, e in chiaro su Rai Due, che ha i diritti per trasmettere una partita al giorno. Il vincente di questa sfida incontrerà negli ottavi il vincente di Cerundolo-Ofner.

Dopo Sinner toccherà a Matteo Berrettini, non prima delle 19, contro il norvegese Casper Ruud. Lo scandinavo arriva a Roma dal prezioso successo al torneo di Madrid e per il tennista romano si presenta una partita durissima e difficilissima. Ruud è infatti numero 7 delle classifiche e al Foro Italico è tra i principali candidati alla vittoria, ma Berrettini vuole stupire anche se i precedenti non sono favorevoli. I due si sono incontrati sette volte con 3 vittorie di Matteo e 4 di Ruud, ma l’ultimo incontro risale al 3 gennaio 2023 in United Cup dove Berrettini vinse due set a zero sul veloce. Quattro, invece, i precedenti sulla terra. A Gstaad nel 2022 vinse Ruud al terzo, a Madrid 2021 vinse Berrettini in due, mentre i due precedenti più antichi. Roma 2020 e Roland Garros 2019, sono stati vinti dal norvegese. Live su Sky Sport Tennis, canale 203 di Sky, e in streaming su Sky Go.

