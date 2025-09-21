Billie Jean King Cup, il via alle 11 a Shenzen. Azzurre, è brivido finale . Sfida agli Stati Uniti per il bis

Sarà Italia-Stati Uniti a decidere oggi a Shenzen (Cina) la vittoria della Billie Jean King Cup. Forti del successo di venerdì contro l’Ucraina, ieri le azzurre attendevano di conoscere le avversarie per l’ultimo atto del trofeo, che ci vede tentare il bis dopo il trionfo dell’anno scorso. Saranno per l’appunto le americane, che capitanate da Lindsay Davenport hanno sconfitto 2-0 la Gran Bretagna. Emma Navarro, n.18 al mondo, ha battuto 3-6 6-4 6-3 Sonay Kartal. Ha completato l’opera la n. 7 Wta Jessica Pegula che ha superato Katie Boulter 3-6 6-4 6-2, regalando il secondo e decisivo punto agli Usa. La capitana dell’Italia Tathiana Garbin sogna una splendida doppietta. Negli ultimi cinque confronti con gli Usa abbiamo sempre vinto, comprese due finali. La nostra line-up sarà composta da Elisabetta Cocciaretto (un ko nell’unico precedente con Navarro) e Jasmine Paolini (nella foto, 0-5 nei confronti con Pegula) in singolare, Jas farà coppia con Sara Errani in doppio. Si gioca dalle 11 italiane, in chiaro in tv su SuperTennis (c. 64).

Sinner, ipotesi Resnicoff. Potrebbe essere l’argentino Alejandro Resnicoff il nuovo fisioterapista di Jannik. Lo specialista è stato visto a Milano con il campione, in partenza per la Cina.