Billy Jean King Cup, azzurre vincenti: e oggi c’è la Germania. Cuore Paolini-Trevisan. La super Francia va ko

Nervi, cuore, costanza: i denti li tirano fuori le azzurre nella fase finale della Billie Jean King Cup. Sul veloce indoor dell’Estadio de la Cartuja di Siviglia Martina Trevisan e Jasmine Paolini (foto) combattono per due ore a testa e la spuntano sulle francesi Alize Cornet e Caroline Garcia, regalando la vittoria (per 2-1) all’Italia di Tatiana Garbin. La toscana numero 43 WTA, è autrice di una vera e propria rimonta: batte la transalpina Cornet 2-6 6-2 6-2, in due ore e 12 minuti di partita. Altissimo il livello del match Paolini (30 WTA) contro Garcia. Jasmine si impone per 7-6(6) 5-7 6-4, dopo una battaglia di due ore e 39 minuti. "E’ stata una delle mie vittorie più importanti – commenta –. E’ sempre dura con Caroline, soprattutto indoor. Lei serve fortissimo, io facevo fatica a rispondere ma ho cercato di star lì tutta la partita ed è andata bene".

Dopo la gioia però la coppia francese composta da Kristina Mladenovic e dalla Garcia si prende una piccola rivincita. Al tie break decisivo strappano la partita alle azzurre Cocciaretto e Trevisan a giochi in realtà ormai fatti. Nel mirino oggi (dalle 10 su SuperTennis) c’è la Germania. Un altro scoglio difficile per le ragazze di Garbin, ma In caso di successo, l’Italia sarà sicura di conquistare la semifinale. "Affronteremo la Germania con la stessa cattiveria di oggi (ieri, ndr) – conclude Paolini –. Sarà importante star lì ogni punto, è una competizione importante, ogni punto conta. Noi daremo il 100% ad ogni partita".