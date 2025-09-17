Camerata Picena in finale nell’under 16 maschile

Il sogno diventa realtà per il Circolo Tennis Camerata Picena, che si è guadagnato l’accesso alle finali nazionali del campionato a squadre Under 16 maschile dopo un percorso netto nella fase di macroarea. I ragazzi guidati dal coach Alessio Giuliani hanno prima superato il Circolo Tennis Massa Lombarda, per poi battere lo Sporting Club Sassuolo per 2-1 conquistando il pass per la fase finale. Una qualificazione che profuma di impresa per il sodalizio cameratese, che ora si ritrova tra le otto formazioni d’élite del tennis giovanile nazionale. Insieme a Camerata Picena, le altre magnifiche otto sono: Società Canottieri Casale, Tennis Club Milano Alberto Bonacossa, Tennisclub Rungg, Circolo Tennis Pontedera, Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, SSD Poseidon Club e Circolo Tennis Barletta Hugo Simmen. Il team marchigiano può contare su un roster di grande qualità, guidato dal talento di Mattia Logrippo, il quindicenne mancino classificato 2.5 che rappresenta il fiore all’occhiello del vivaio cameratese. Logrippo, ora in forza alla Galimberti Academy, è reduce dalla vittoria nella Lilium Cup di Cuneo dove ha conquistato il titolo battendo in finale Lorenzo Elia con un perentorio 6-2 6-3, confermandosi come una delle promesse più solide del tennis giovanile italiano. Nel suo palmares figura anche la vittoria nel Tennis Europe Under 14 disputato in Albania. Accanto a lui, Alex Romano, classe 2.7 anch’egli prodotto del vivaio cameratese, e il giovanissimo Alessandro Cardinaletti, Under 14 classificato 3.1 che rappresenta il futuro del circolo. Una formazione bilanciata che mescola esperienza e gioventù, forgiata dal lavoro certosino di Alessio Giuliani, tecnico che ha saputo creare un gruppo affiatato e determinato. È motivo di grande orgoglio per tutto il tennis marchigiano vedere Camerata Picena tra le magnifiche otto d’Italia - sottolinea Andrea Bolognesi, presidente della FITP Marche - Questo risultato è la dimostrazione che il lavoro sui giovani nei nostri circoli sta dando frutti importanti. Mattia, Alex e Alessandro rappresentano l’eccellenza del nostro movimento giovanile e siamo certi che sapranno onorare al meglio i colori marchigiani nelle finali nazionali. Un plauso al coach Giuliani e a tutto il Circolo Tennis Camerata Picena per questo traguardo straordinario". La qualificazione assume un sapore ancora più dolce se si considera che Camerata Picena ha dimostrato di poter competere ad alti livelli contro avversari di blasone. Ora l’obiettivo si sposta sulle finali nazionali, dove ogni partita sarà una battaglia e dove i sogni di gloria potrebbero trasformarsi in realtà. Il tennis marchigiano può sorridere: i ragazzi di Giuliani sono pronti a giocarsi le proprie carte

Andrea Pongetti